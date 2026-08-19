Tofu sau fasole? Care dintre cele două alimente este mai sănătos și ce spun nutriționiștii

Tofu și fasolea sunt cunoscute drept surse importante de proteine vegetale. Însă, dacă dorim să adoptăm un stil de viață cât mai sănătos, mai mult ca sigur că deja ne-am întrebat care dintre aceste două alimente este, de fapt, alegerea cea mai bună.

Tofu și fasolea sunt două alimente care sunt recomandate în nenumărate tipuri de diete. Ambele sunt ieftine, se găsesc ușor și sunt surse foarte bune de proteine vegetale, vitamine, minerale, fibre și antioxidanți, potrivit informațiilor de la eatingwell.com.

Iar, potrivit nutriționiștilor, nu se poate spune că una dintre aceste variante este, fără doar și poate, mai bună decât cealaltă. În numai 126 de grame de tofu vom găsi aproximativ 22 de grame de proteine. În plus, este important să știm că în sortimentele de tofu mai tari, nivelul de proteine va fi mai mare.

Sunt două alimente foarte sănătoase

Tofu este faimos și pentru nivelul ridicat de calciu pe care îl conține. Din acest motiv, el este un aliment perfect pentru cei care urmează o dietă vegană sau care doar evită lactatele pentru perioade lungi de timp și care au dificultăți în a-și menține nivelul optim de calciu.

În plus, tofu este perfect și în lupta împotriva kilogramelor în plus!

„Tofu este excelent pentru controlul greutății, deoarece are în mod natural puține calorii în raport cu cantitatea de proteine și volumul pe care le oferă”, spune nutriționistul Rhyan Geiger.

Care variantă este mai sănătoasă

Și fasolea este o sursă bună de proteine, dar acest aliment este mult mai faimos pentru nivelul ridicat de fibre pe care îl conține. Mai mult decât atât, fasolea este bogată în fier și vitamina B, motiv pentru care nu ar trebui să lipsească din dieta noastră.

„Fibrele ajută la digestie, hrănesc bacteriile benefice din intestin, contribuie la încetinirea absorbției carbohidraților și susțin menținerea unui nivel sănătos al colesterolului”, spune și nutriționista Amy Brownstein.

Atât tofu, cât și fasolea sunt alegeri bune pentru dieta noastră. Dar, dacă ne interesează mai mult nivelul de proteine ridicat, tofu poate fi mai indicat. Fasolea este o sursă mai bună de fibre și fier, în timp ce tofu este perfect pentru a ne asigura nivelul optim de calciu.

Practic, ambele sunt perfecte pentru dieta noastră.