 Motivul ireal pentru care un turist a fost arestat în Grecia. Urmează să ajungă în fața judecătorilor
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Motivul ireal pentru care un turist a fost arestat în Grecia. Urmează să ajungă în fața judecătorilor

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Un caz cu totul neobișnuit a ajuns în atenția autorităților din Grecia, după ce un turist israelian în vârstă de 35 de ani a fost arestat. Motivul pentru care tânărul a fost reținut este faptul că ar fi făcut grătar la vila din Creta unde era cazat, iar acest lucru ar fi declanșat un incendiu de vegetație.

Riscul de incendii din Creta rămâne ridicat / foto: Shutterstock
Riscul de incendii din Creta rămâne ridicat / foto: Shutterstock

Un simplu grătar i-a provocat probleme uriașe cu autoritățile elene unui turist israelian în vârstă de numai 35 de ani. El a mers în vacanță în Creta, iar în timp ce se afla cazat la o vilă de pe insulă, a făcut un grătar. Însă, acest gest ar fi fost sursa unui incendiu de vegetație care a avut loc vineri seara, în municipalitatea Agios Vassilios, în zona Rethymno.

Potrivit E-Kathimerini, în Creta se afla în vigoare o interdicție privind aprinderea focurilor, din cauza riscului ridicat de incendii. Gazda i-a anunțat verbal pe turiști că grătarele sunt interzise din cauza riscurilor, dar un turist a ales să ignore avertismentul primit.

Bărbatul a fost arestat

Autoritățile elene spun că jarul de la grătar ar fi fost purtat de vânt de la vilă și ar fi ajuns la vegetația din apropiere, care s-a și aprins imediat. Pompierii au intervenit rapid după izbucnirea incendiului, iar focul a fost stins după aproximativ patru ore.

Turistul urmează să ajungă în fața instanței, unde se va decide dacă va fi acuzat și dacă va rămâne în arest.

Creta rămâne o destinație populară printre turiști

În ciuda temperaturilor extreme și a riscului ridicat de incendii de vegetație, Creta rămâne o destinație populară în rândul turiștilor. Doi ani la rând, plaja cretană Elafonisi a fost desemnată drept cea mai frumoasă din Europa, iar mii de turiști ajung aici zilnic, în timpul sezonului estival.

Apa de la Elafonisi este limpede, turcoaz, iar nisipul fin are nuanțe ușoare roz. Datorită aspectului impresionant, mulți turiști compară această plajă cu cele din Caraibe. Însă, plaja este foarte aglomerată, iar turiștii trebuie să-și planifice excursia cu atenție.

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