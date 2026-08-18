Are peste 3.700 de ani și încă produce măsline. Secretul longevității unui măslin din Portugalia, descoperit de cercetători

De-a lungul lumii există nenumărați copaci cu vârste impresionante, care au fost martorii unor evenimente istorice majore. Însă, în Portugalia se află unul dintre cei mai impresionanți pomi de acest fel. Este vorba despre un măslin despre care experții spun că are o vechime de peste 3.700 de ani.

O echipă de cercetători de la Universitatea Trás-os-Montes și Alto Douro (UTAD) a apelat la o metodă științifică complicată, în încercarea de a determina vârsta a sute de măslini antici. Iar, potrivit adevarul.ro, un astfel de copac Vidigueira are o vechime de 3.700 de ani.

În țara iberică există mai mulți copaci vechi de peste 2.000 de ani, însă măslinul din Vidigueira a atras atenția experților din întreaga lume. Pentru a pune lucrurile în perspectivă, trebuie să ne gândim că acest măslin deja avea câteva secole atunci când a avut loc Războiul Troian.

Măslinul are 3.700 de ani

Chiar și înainte de a-i determina precis vârsta, experții bănuiau că arborele cunoscut drept „Oliveira do Mouchão”, din municipiul Abrantes, poate fi cel mai bătrân din țară. În plus, experții spun că, la începutul anului 2022, arborele „producea măsline ca în floarea tinereții, în ciuda trunchiului ros de ravagiile timpului”.

Pentru a-i determina precis vârsta, experții de la UTAD au folosit o metodă dezvoltată chiar de către ei, care deja a fost brevetată și folosită în cadrul unei colaborări cu compania Oliveiras Milenares.

Cum se explică longevitatea arborelui

Pentru a determina vârsta unui arbore, se iau în calcul caracteristicile trunchiului său, cum ar fi diametrul acestuia, înălțimea și chiar și circumferința. Iar experții au vorbit deja despre longevitatea spectaculoasă a arborelui.

„Măslinul este fără îndoială unul dintre organismele vii care rezistă cel mai bine trecerii timpului, datorită capacității sale puternice de regenerare”, a spus José Luís Louzada, expertul care a dezvoltat metoda de datare a arborilor.

Cu toate acestea, măslinul din Portugalia nu este cel mai vechi copac din lume. Acest titlu îi revine lui „Methuselah”, un pin din statul american California. Acest arbore are o vechime de aproximativ 4.669 de ani.