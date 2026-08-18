 Are peste 3.700 de ani și încă produce măsline. Secretul longevității unui măslin din Portugalia, descoperit de cercetători
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Are peste 3.700 de ani și încă produce măsline. Secretul longevității unui măslin din Portugalia, descoperit de cercetători

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

De-a lungul lumii există nenumărați copaci cu vârste impresionante, care au fost martorii unor evenimente istorice majore. Însă, în Portugalia se află unul dintre cei mai impresionanți pomi de acest fel. Este vorba despre un măslin despre care experții spun că are o vechime de peste 3.700 de ani.

Măslinul are 3.700 de ani / foto: X
Măslinul are 3.700 de ani / foto: X

O echipă de cercetători de la Universitatea Trás-os-Montes și Alto Douro (UTAD) a apelat la o metodă științifică complicată, în încercarea de a determina vârsta a sute de măslini antici. Iar, potrivit adevarul.ro, un astfel de copac Vidigueira are o vechime de 3.700 de ani.

În țara iberică există mai mulți copaci vechi de peste 2.000 de ani, însă măslinul din Vidigueira a atras atenția experților din întreaga lume. Pentru a pune lucrurile în perspectivă, trebuie să ne gândim că acest măslin deja avea câteva secole atunci când a avut loc Războiul Troian.

Măslinul are 3.700 de ani

Chiar și înainte de a-i determina precis vârsta, experții bănuiau că arborele cunoscut drept „Oliveira do Mouchão”, din municipiul Abrantes, poate fi cel mai bătrân din țară. În plus, experții spun că, la începutul anului 2022, arborele „producea măsline ca în floarea tinereții, în ciuda trunchiului ros de ravagiile timpului”.

Pentru a-i determina precis vârsta, experții de la UTAD au folosit o metodă dezvoltată chiar de către ei, care deja a fost brevetată și folosită în cadrul unei colaborări cu compania Oliveiras Milenares.

Cum se explică longevitatea arborelui

Pentru a determina vârsta unui arbore, se iau în calcul caracteristicile trunchiului său, cum ar fi diametrul acestuia, înălțimea și chiar și circumferința. Iar experții au vorbit deja despre longevitatea spectaculoasă a arborelui.

„Măslinul este fără îndoială unul dintre organismele vii care rezistă cel mai bine trecerii timpului, datorită capacității sale puternice de regenerare”, a spus José Luís Louzada, expertul care a dezvoltat metoda de datare a arborilor.

Cu toate acestea, măslinul din Portugalia nu este cel mai vechi copac din lume. Acest titlu îi revine lui „Methuselah”, un pin din statul american California. Acest arbore are o vechime de aproximativ 4.669 de ani.

Ghid de cumpărături

gainusa, rifai și maruta jpg
Mihai Găinușă, val de ironii la adresa lui Cătălin Măruță și Denise Rifai: „Mă furnică să zic mai multe” PrimeTime
Andreea Marin, secretul siluetei de la 50 de ani: „Nu mai țin dietă de un an și jumătate”
#Exclusiv Click!
Andreea Marin și-a dezvăluit secretele siluetei. Ce mănâncă și ce face în fiecare dimineață: „Nu mai țin dietă” PrimeTime
image
„Rămășiță din anii ’90... azi nu mai înseamnă nimic”. De ce își pun mulți șoferi stickere IPA pe mașini și ce spune legea adevarul.ro
image
Numărătoare inversă pe șantierul Autostăzii A1 Lugoj - Deva. Când se va vedea „lumina de la capătul tunelului mare” adevarul.ro

Parteneri

image
Fotbalistul căruia Gigi Becali i-a făcut clauza de 500 de milioane de euro, salvat de doi campioni mondiali! Fostul jucător al lui Cristi Chivu e implicat și el în afacere www.fanatik.ro
image
Cât câștigă un muncitor în construcții în Norvegia. Lucrează mai puțin de 40 de ore pe săptămână observatornews.ro
image
Un turist a făcut grătar în Creta, în vila în care era cazat, iar câteva ore mai târziu a fost arestat www.antena3.ro
image
Dosarul „Oxy Residence 2”. Cum a început dezastrul pentru cumpărătorii de bună credință care au vrut să își cumpere o casă. Mărturiile păgubiților www.gandul.ro
image
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia? www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Cauza morții lui Mircea Marius, nepotul lui Mircea Rednic, la doar 37 de ani. S-a stins chiar în ziua nunții as.ro
image
Orașul european în care chiria pornește de la 237 de euro. Este pe locul doi în topul destinațiilor pentru muncă playtech.ro
image
Mitică Dragomir îi plânge de milă lui Gică Hagi. „N-are unul în teren care să țină echipa” www.fanatik.ro
image
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, în România, dacă ai muncit 35 de ani, cu un salariu de 4.000-5000 lei www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Ce apariție incendiară! Elena Udrea s-a afișat într-un costum de baie super decupat la 52 de ani! Un trup sculptat, zero inhibiții și imagini care au făcut prăpăd pe rețelele sociale! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Prințesa Eugenie a dezvăluit numele regal pe care l-a primit singura ei fiică. Ce semnificație deosebită poartă okmagazine.ro
image
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat okmagazine.ro
image
#Istoria Sportului
Cine a fost Evanghelie Zappa, părintele uitat al Jocurilor Olimpice moderne historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Misterul soldaților medievali cu găuri pătrate în craniu, rezolvat de arheologi historia.ro
Creta, Grecia, foto Shutterstock jpg
Motivul ireal pentru care un turist a fost arestat în Grecia. Urmează să ajungă în fața judecătorilor Internațional
plaje thassos copy jpg
Experiența neplăcută a unei turiste românce în Thassos. Ce a pățit după ce urcat la bordul unui vas de croazieră Fapt divers
crima otopeni jpg
Crimă șocantă în Iași! O femeie de 88 de ani, violată și ucisă în propria locuință. Suspectul ar avea probleme psihice Național
lee song su legume asiatice captura video jpg
Coreeanul care și-a lăsat țara natală pentru România. Ce afacere inedită a pus pe picioare în Prahova Fapt divers
Atena FOTO Shutterstock
Cât costă să trăiești bine în Grecia în 2026. Salariul de care ai nevoie pentru toate cheltuielile Internațional
Masina de spalat rufe jpg
Se spală când este sărbătoare cu cruce neagră? Ce spune tradiția ortodoxă Fapt divers
image png
Generația Z trăiește într-o altă lume. Lucrurile obișnuite astăzi care păreau de neconceput acum 20 de ani Fapt divers
masina de spalat vase jpg
Câtă apă și cât curent consumă mașina de spălat vase la un ciclu de spălare. Care sunt cele mai economice programe Fapt divers
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net