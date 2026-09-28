 Amenzi de mii de euro pentru o șoferiță, deși mașina ei era în service. Ce s-a întâmplat
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Amenzi de mii de euro pentru o șoferiță, deși mașina ei era în service. Ce s-a întâmplat

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O șoferiță din Italia a mers cu mașina la un mecanic și a crezut că ce va urma va fi o procedură de rutină, de care va și uita în scurt timp. În realitate, femeia s-a trezit cu amenzi uriașe și a avut parte de un șoc de proporții în numai câteva săptămâni.

Mașina fusese lăsată în service
Mașina fusese lăsată în service Foto: Adobe Stock Images

Șoferița din Italia și-a lăsat mașina în service pentru câteva săptămâni, dar, în doar scurt timp, ea s-a trezit cu amenzi uriașe, pe care nu și le putea explica. Potrivit informațiilor de la Piccolo, mecanicul ar fi început să folosească mașina Audi pentru deplasările sale personale, iar peste numai două săptămâni, femeia a primit prima ei amendă.

Din acel moment au urmat tot mai multe sancțiuni, iar, în cele din urmă, italianca a acumulat amenzi în valoare de 7.000 de euro. În cele din urmă, situația a ajuns în atenția instanței din Italia, iar mecanicul care folosea mașina o conducea deși avea permisul suspendat.

A acumulat amenzi de 7.000 de euro

Problema a survenit datorită faptului că abaterile rutiere erau consemnate și sancționate fără ca șoferul să fie oprit. În astfel de cazuri, procesul-verbal ajunge la proprietarul mașinii, care trebuie să anunțe cine se afla la volan.

În urma acestei situații neobișnuite, proprietara mașinii Audi a trebuit să reconstituie traseele pe care autoturismul ei le-a parcurs și să conteste amenzile. Femeia a acumulat amenzi în valoare de 7.000 de euro, în ciuda faptului că își lăsase mașina în service.

Cazul a ajuns în fața judecătorilor

În cele din urmă, cazul a ajuns în fața judecătorilor iar șoferița contestă amenzile primite. Cu toate acestea, din punctul de vedere al legislației italiene, răspunderea mecanicului pentru folosirea mașinii și pentru fiecare dintre abaterile consemnate nu este deloc clară.

În situațiile în care un șofer primește un proces verbal din partea autorităților, există opțiunea de a achita amenda în cauză sau, lucru pe care șoferița din Italia l-a și făcut, să conteste totul în instanță.

Ghid de cumpărături

pexels boris ivas 28180462 18823960 jpg
Capcana din restaurante în care cad mulți români. La ce trebuie să fii atent Fapt divers
zodii, foto shutterstock jpg
Zodia care o să plângă de fericire mâine, 28 septembrie. Acesta nativ scapă de problemele financiare și intră într-o perioada de aur Horoscop
image
#Analize Adevărul
Noi reguli pentru șoferi de la 1 octombrie. Cu cât se scumpește rovinieta și ce taxe dispar adevarul.ro
image
Insula minusculă unde mămicile chineze călătoresc pentru a naște copii americani adevarul.ro

Parteneri

image
România, LIVE în Liga Națiunilor: victorie obligatorie cu Bosnia pentru urna a doua la EURO 2028 www.fanatik.ro
image
Și-a dat demisia și a renunțat la mașină ca să-și cumpere pământ. Afacerea cu care a dat lovitura observatornews.ro
image
În 2006, Matt Damon a fondat o organizație pentru accesul la apă sigură. 20 de ani mai târziu, a ajutat peste 90 de milioane de oameni www.antena3.ro
image
Siegfried Mureșan anunță negocieri cu Sorin Grindeanu pentru viitorul Guvern: „Cu cât mai repede, cu atât mai bine” www.gandul.ro
image
Iancu Sterp, dezvăluiri despre accidentul în care era să își piardă viața alături de frații săi: „Era să murim atunci” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ion Ţiriac a spus cine e românul care „a făcut tot ce există astăzi în Statele Unite”: „Mi-a fost coleg de şcoală” as.ro
image
De ce unele drumuri au indicative cu o cifră, iar altele cu două sau trei. Ce înseamnă DN1, DN73 și DJ734 playtech.ro
image
De ce ne e frică de Bosnia! Punctele tari ale adversarei României. Ce îl poate încurca pe Gică Hagi www.fanatik.ro
image
S-a aflat ce a făcut Armina în Albania, de fapt. Înainte să-l cunoască pe Marcel, a locuit 3 luni acolo www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regina Spaniei nu mai are inspirație? Letizia pare că o copiază masiv pe Prințesa Kate în ceea ce privește garderoba. Cum a apărut okmagazine.ro
image
Așa mamă, așa fiică! Cum a apărut femeia care seamnănă la indigo cu Regina Rania. A bifat un eveniment uriaș okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ultimul secret al Ginghis Han: de ce nu poate fi găsit mormântul cuceritorului stepelor? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Strania căsătorie a lui Ludovic al XIII-lea. Regele care a trebuit dus cu forța în patul reginei historia.ro
curatare panouri fotovoltaice jpg
Cât costă să montezi panouri fotovoltaice la o casă de 100 de metri pătrați. În cât timp îți recuperezi investiția Fapt divers
casti pexels1 jpeg
Căștile pot afecta grav sănătatea dacă sunt purtate prea des. Ce spun medicii despre acest fenomen Fapt divers
Trafic in București - masini - aglomeratie - ambuteiaj
Rovinietă mai scumpă de la 1 octombrie. Noi taxe și reguli suplimentare pentru șoferii din România Național
vreme primavara caine coronita flori shutterstock 1932783797 jpg
Câte cuvinte știe, în medie, un câine? Studiul realizat pe 165 de animale Fapt divers
Inteligenta artificiala foto shutterstock jpg
România va avea prima fabrică de inteligență artificială. Investiția se ridică la zeci de milioane de euro Național
sat prahova png
Satul din România care a ajuns aproape pustiu. Nea Ion e singurul locuitor: „E aer curat, frumos”. Cu câți bani trăiește pe lună Național
image png
Orașul viitorului începe să prindă contur în Uruguay. O „națiune digitală” vrea să creeze o nouă civilizație Internațional
Johanna Koerten jpg
Artista uitată care a primit o avere pentru un tablou din mătase. Opera ei a dispărut fără urmă Fapt divers
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net