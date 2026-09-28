Amenzi de mii de euro pentru o șoferiță, deși mașina ei era în service. Ce s-a întâmplat

O șoferiță din Italia a mers cu mașina la un mecanic și a crezut că ce va urma va fi o procedură de rutină, de care va și uita în scurt timp. În realitate, femeia s-a trezit cu amenzi uriașe și a avut parte de un șoc de proporții în numai câteva săptămâni.

Mașina fusese lăsată în service Foto: Adobe Stock Images

Șoferița din Italia și-a lăsat mașina în service pentru câteva săptămâni, dar, în doar scurt timp, ea s-a trezit cu amenzi uriașe, pe care nu și le putea explica. Potrivit informațiilor de la Piccolo, mecanicul ar fi început să folosească mașina Audi pentru deplasările sale personale, iar peste numai două săptămâni, femeia a primit prima ei amendă.

Din acel moment au urmat tot mai multe sancțiuni, iar, în cele din urmă, italianca a acumulat amenzi în valoare de 7.000 de euro. În cele din urmă, situația a ajuns în atenția instanței din Italia, iar mecanicul care folosea mașina o conducea deși avea permisul suspendat.

A acumulat amenzi de 7.000 de euro

Problema a survenit datorită faptului că abaterile rutiere erau consemnate și sancționate fără ca șoferul să fie oprit. În astfel de cazuri, procesul-verbal ajunge la proprietarul mașinii, care trebuie să anunțe cine se afla la volan.

În urma acestei situații neobișnuite, proprietara mașinii Audi a trebuit să reconstituie traseele pe care autoturismul ei le-a parcurs și să conteste amenzile. Femeia a acumulat amenzi în valoare de 7.000 de euro, în ciuda faptului că își lăsase mașina în service.

Cazul a ajuns în fața judecătorilor

În cele din urmă, cazul a ajuns în fața judecătorilor iar șoferița contestă amenzile primite. Cu toate acestea, din punctul de vedere al legislației italiene, răspunderea mecanicului pentru folosirea mașinii și pentru fiecare dintre abaterile consemnate nu este deloc clară.

În situațiile în care un șofer primește un proces verbal din partea autorităților, există opțiunea de a achita amenda în cauză sau, lucru pe care șoferița din Italia l-a și făcut, să conteste totul în instanță.