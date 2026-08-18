 Cât costă să trăiești bine în Grecia în 2026. Salariul de care ai nevoie pentru toate cheltuielile
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Cât costă să trăiești bine în Grecia în 2026. Salariul de care ai nevoie pentru toate cheltuielile

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Grecia este una dintre cele mai atractive destinații din întreaga lume, nu numai pentru turiști, dar și pentru cei care visează la o mutare permanentă. Cu toate acestea, deși era cândva o țară ieftină, costurile vieții în Grecia devin tot mai ridicate.

Grecia devine o țară tot mai scumpă / foto: Shutterstock
Grecia devine o țară tot mai scumpă / foto: Shutterstock

În comparație cu multe alte țări din America de Nord sau Europa Occidentală, Grecia continuă să ofere un raport bun între costuri și calitatea vieții, potrivit informațiilor de la adevarul.ro. Cu toate acestea, cei care aleg să se mute în Grecia trebuie să facă față unor cheltuieli tot mai mari, mai ales atunci când vine vorba despre chirie.

Mai ales în orașe mari precum Atena și Salonic, acest detaliu influențează enorm bugetul lunar. De exemplu, într-o zonă bună din Atena, un apartament cu un singur dormitor are o chirie lunară de 800-1.400 de euro. Salonicul este ceva mai ieftin, chiriile de aici fiind de aproximativ 600-1.000 de euro. Pe insule populare printre turiști, prețurile pot fi și mai mari, mai ales în timpul sezonului turistic.

Cât a ajuns să coste viața în Grecia

Desigur, pe lângă chirie, există și alte cheltuieli lunare care nu pot fi ignorate. De exemplu, pentru electricitate, apă și încălzire, o persoană poate plăti între 120 și 200 de euro lunar. Iar la această sumă se adaugă și 25-40 de euro pentru Internet.

În ce privește alimentele, specialiștii estimează că, în funcție de stilul de viață, o persoană poate cheltui oriunde între 250 și 400 de euro, în fiecare lună.

O persoană care își dorește să se mute permanent în Atena trebuie să știe că este nevoie de un buget lunar de 1.500-2.300 de euro, pentru a putea trăi confortabil. În orașele mai mici, un buget de numai 1.200-1.800 de euro pe lună poate fi de ajuns pentru un trai lejer.

Care sunt cele mai ieftine alternative

Chiar dacă Grecia rămâne o țară ieftină, cel puțin în comparație cu țările occidentale, prețurile din orașele elene devin din ce în ce mai mari. Desigur, există și alte destinații, chiar mai ieftine, către care se pot îndrepta cei care își doresc o schimbare în viața lor.

Potrivit bleap.finance, în Tbilisi, capitala Georgiei, un buget lunar de numai 700-1.100 de euro poate fi de ajuns pentru un trai confortabil. Și Belgradul este o alternativă ieftină, iar undeva între 700 și 1.200 de euro pe lună vor fi suficienți. Skopje, în Macedonia de Nord, este una dintre cele mai ieftine alternative la care putem apela. Aici, un buget lunar de 600-1.000 de euro va fi suficient.

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