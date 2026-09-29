 Cine era femeia găsită moartă în Grecia. Silvia Lungu a fost descoperită într-o plantație de măslini din Zakynthos
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Cine era femeia găsită moartă în Grecia. Silvia Lungu a fost descoperită într-o plantație de măslini din Zakynthos

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Silvia Lungu, medic primar nefrolog din Iași, a fost găsită moartă în insula grecească Zakynthos, după ce dispăruse în timpul unei vacanțe. Fosta doctoriță de la Spitalul „Dr. C. I. Parhon” avea 64 de ani.

Silvia Lungu era de profesie medic
Silvia Lungu era de profesie medic Foto: facebook

Silvia Lungu plecase singură în vacanță în Grecia, însă dispariția sa a declanșat o amplă operațiune de căutare în Zakynthos. Trupul medicului din Iași a fost descoperit de un localnic într-o zonă cu plantații de măslini, la aproximativ trei kilometri de locul în care fusese văzută ultima dată.

Cine era Silvia Lungu, medicul din Iași găsit mort în Zakynthos

Silvia Lungu avea 64 de ani și era medic primar nefrolog. Femeia și-a desfășurat o parte importantă din carieră la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași, unde s-a numărat printre primii medici ai secției de Dializă, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Fosta sa colegă a contribuit la dezvoltarea serviciului încă din primii ani de activitate, într-o perioadă în care dializa începea să se dezvolte în România și la Iași. În urmă cu aproximativ zece ani, Silvia Lungu s-a angajat la un spital privat din Iași și a renunțat la activitatea de la Spitalul „Parhon”.

În urmă cu aproximativ patru ani, medicul a fost nevoit să se pensioneze din cauza unor probleme medicale. Silvia Lungu fusese căsătorită și avea un fiu în vârstă de aproximativ 30 de ani.

Foștii colegi de la Spitalul „Dr. C. I. Parhon” și-au exprimat regretul după aflarea veștii și au transmis condoleanțe familiei.

„Transmitem condoleanțe familiei, regretăm foarte mult situația de față și suntem recunoscători doamnei doctor pentru toată activitatea desfășurată la Spitalul Clinic «Dr. C. I. Parhon» Iași. Doamna doctor a fost unul dintre primii medici angajați în cadrul secției de Dializă a spitalului, când aceasta a fost înființată, contribuind la dezvoltarea acestui serviciu în primii ani de activitate în România și în Iași”, au transmis reprezentanții spitalului, prin intermediul ZDI.

Trupul medicului a fost găsit într-o plantație de măslini

Silvia Lungu fusese dată dispărută în timp ce se afla singură în vacanță pe insula Zakynthos. Căutările s-au desfășurat în mai multe zone ale insulei, autoritățile folosind inclusiv drone și câini de urmă.

Trupul neînsuflețit al femeii a fost descoperit de un localnic într-o zonă cu plantații de măslini, la aproximativ trei kilometri de locul în care fusese văzută ultima dată. Bărbatul a alertat imediat autoritățile.

Potrivit informațiilor disponibile, trupul se afla în stare de putrefacție. Cauza exactă a morții urmează să fie stabilită în urma autopsiei, astfel că, în acest moment, nu sunt cunoscute împrejurările în care medicul și-a pierdut viața.

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