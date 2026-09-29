Peste un milion de telefoane second-hand, vândute drept noi în Europa. România, printre cele 19 țări vizate de anchetă

O rețea suspectată că a vândut peste un milion de telefoane second-hand drept produse noi a fost destructurată de autoritățile europene. România se numără printre cele 19 țări în care au avut loc peste 160 de percheziții, iar șapte suspecți au fost arestați.

Peste un milion de telefoane second-hand, vândute drept noi Foto: Pexels

Parchetul European (EPPO) anunță că ancheta, denumită „Troja”, a vizat o organizație despre care procurorii susțin că reasambla telefoane mobile folosind componente uzate și le comercializa ulterior ca fiind noi. Operațiunea a implicat polițiști, inspectori fiscali și agenți vamali din mai multe state europene.

În total, 1.770 de polițiști, inspectori fiscali și agenți vamali au participat la acțiune. Cele peste 160 de percheziții și confiscări au avut loc în 19 țări, printre care România, Germania, Austria, Spania, Italia și Olanda. Șapte persoane au fost arestate în Austria, Germania și Spania, inclusiv cei doi presupuşi lideri ai organizației.

Telefoane folosite, reasamblate și vândute drept noi

Potrivit anchetatorilor, membrii organizației ar fi asamblat telefoanele folosind componente uzate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. Dispozitivele erau apoi curățate, ambalate și expediate către Olanda, astfel încât să pară produse noi.

De acolo, telefoanele erau transportate către depozite din Germania, iar ulterior erau comercializate pe platforme online către clienți din întreaga Uniune Europeană. Potrivit EPPO, schema ar fi funcționat de mai mulți ani și ar fi permis comercializarea a peste un milion de telefoane.

Anchetatorii susțin că organizația ar fi folosit și mai multe societăți-fantomă în Austria, Bulgaria, Germania, Olanda și Elveția pentru a facilita tranzacțiile și pentru a evita plata integrală a TVA.

Fraudă cu TVA de peste 30 de milioane de euro

Investigația vizează și o presupusă fraudă fiscală. Potrivit EPPO, companiile ar fi folosit în mod fraudulos schema de „margin taxation”, prin care TVA-ul se calculează doar la marja de profit a revânzătorului, nu la valoarea totală a produsului. Regimul este destinat anumitor bunuri second-hand pentru care TVA a fost deja achitat.

În cazul telefoanelor din ancheta „Troja”, acestea erau prezentate drept produse noi, ceea ce înseamnă că TVA-ul trebuia calculat la prețul integral. Procurorii estimează că schema ar fi provocat o pierdere de peste 30 de milioane de euro din TVA pentru mai multe state membre.

În același timp, prejudiciul estimat pentru consumatorii din Uniunea Europeană este de cel puțin 300 de milioane de euro. EPPO precizează că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției de către instanțele competente.