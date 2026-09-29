Călin Georgescu, 30 de zile în arest preventiv. Curtea de Apel București a dat verdictul

Curtea de Apel București a decis, în această după-amiază, arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Călin Georgescu arestat pentru 30 de zile Foto: Mediafax

Călin Georgescu a fost prezent marți la Curtea de Apel București, unde s-a judecat contestația procurorilor DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București. Instanța inferioară hotărâse să îl plaseze sub control judiciar, însă procurorii au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Călin Georgescu și Ionel Rusen, arestați preventiv pentru 30 de zile

După dezbateri, completul de judecată nu a ajuns inițial la o soluție unanimă. A fost nevoie de constituirea unui complet de divergență, cu un al treilea judecător, care să analizeze din nou contestația.

Ulterior, Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT și a decis arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen pentru o perioadă de 30 de zile. Hotărârea este definitivă, potrivit Antena 3 CNN.

Dosarul vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit procurorilor DIICOT, cazul are legătură cu o presupusă înșelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro. Acuzațiile sunt contestate, iar cei doi beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Polițiștii au ajuns la locuința lui Călin Georgescu

După decizia Curții de Apel București, polițiștii au ajuns la locuința lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost preluat de oamenii legii și dus în arest pentru punerea în executare a mandatului de arestare preventivă.

Decizia vine după ce, în urmă cu aproximativ o săptămână, Tribunalul București respinsese propunerea DIICOT de arestare preventivă și stabilise măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Procurorii au contestat hotărârea, iar Curtea de Apel a admis contestația și a schimbat măsura preventivă.

În acest dosar, anchetatorii susțin că Călin Georgescu ar fi fost implicat într-o schemă prin care unui om de afaceri i s-ar fi promis obținerea unei finanțări, iar acesta ar fi transferat ulterior sume de bani. Procurorii susțin că prejudiciul se ridică la 1,1 milioane de euro, acuzațiile urmând să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare.

Ce s-a întâmplat la Curtea de Apel București

Călin Georgescu a ieșit din sala de judecată după dezbateri, iar judecătorii au rămas în pronunțare. În prima etapă, cei doi magistrați ai completului nu au avut aceeași opinie, motiv pentru care cauza a ajuns în fața completului de divergență.

La Tribunalul București, unde cazul a fost analizat săptămâna trecută, instanța respinsese propunerea procurorilor de arestare preventivă și dispusese control judiciar pentru Călin Georgescu și Ionel Rusen. DIICOT a contestat această decizie, iar contestația a fost soluționată marți de Curtea de Apel.

Potrivit DIICOT, în timpul perchezițiilor din dosar au fost ridicate mai multe mijloace de probă, printre care documente, dispozitive de stocare a datelor și sisteme de bruiaj. Procurorii susțin că cei doi ar fi fost implicați într-o schemă prin care unor oameni de afaceri li s-ar fi promis finanțări, în schimbul unor sume de bani. Acestea sunt acuzațiile anchetatorilor și urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare.