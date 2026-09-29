 Înconjurul lumii pe bicicletă, la 69 de ani! Mark Herbst a pedalat 30.000 km în 324 de zile
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Înconjurul lumii pe bicicletă, la 69 de ani! Mark Herbst a pedalat 30.000 km în 324 de zile

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Mark Herbst, un canadian în vârstă de 69 de ani, a reușit să facă înconjurul lumii pe bicicletă în 324 de zile, parcurgând peste 30.000 de kilometri și traversând 25 de țări. Aventura, începută pe 8 ianuarie 2025 în Bangkok, Thailanda, i-a adus și un titlu în Cartea Recordurilor Guinness: este cel mai în vârstă bărbat care a înconjurat lumea pe bicicletă.

Mark Herbst a mers cu bicicleta prin Australia, Asia, Europa și America
Mark Herbst a mers cu bicicleta prin Australia, Asia, Europa și America Foto: Guinness World Records

A strâns bani pentru cercetarea cencerului, în memoria soției sale

Pentru Mark, călătoria a fost mai mult decât o performanță sportivă. El a pornit la drum pentru a-și onora soția, Jackie, care a murit de cancer în 2021, la 55 de ani.

Cei doi au fost împreună timp de 25 de ani, iar femeia a luptat șapte ani cu boala, trecând prin ședințe de chimioterapie și radioterapie. „Jackie a fost totul pentru mine, sufletul meu pereche și cea mai bună prietenă”, a povestit bărbatul.

În timpul călătoriei, Mark a strâns bani pentru cercetarea cancerului, iar la final a donat 67.746 de dolari canadieni Fundației pentru cancer Princess Margaret. El a vrut astfel să contribuie la lupta împotriva bolii care i-a răpit soția și să transforme durerea pierderii într-un scop caritabil.

A ajuns și la Paris
A ajuns și la Paris Foto: Guinness World Records

Drumul l-a purtat prin Australia, Asia, Europa și America, iar în unele locuri a avut parte de gesturi neașteptate din partea străinilor. În Malaezia, polițiștii l-au escortat pe autostradă și au filmat momentul pentru pagina sa de Instagram.

În Australia de Vest, o femeie i-a oferit un loc unde să doarmă într-o cafenea. Călătoria a fost și un mod de a îndeplini dorințe pe care le împărțea cu Jackie. În anumite locuri, ciclistul a răspândit cenușa soției sale, ducând-o astfel în locuri pe care își doriseră să le viziteze împreună.

La întoarcerea în Bangkok, după aproape un an pe drum, realizarea l-a copleșit abia a doua zi: „Doamne, tocmai am făcut înconjurul lumii pe bicicletă!”.

Mark speră ca povestea sa să îi inspire în special pe oamenii în vârstă să rămână activi și să își stabilească noi obiective. El continuă să schieze, să facă drumeții și scufundări și lucrează la o carte despre experiența sa, în speranța că va putea transmite mai departe motivația care l-a ajutat să treacă peste cea mai dificilă perioadă din viața lui.

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