Student, torturat și ucis după ce a fost confundat cu un spion. Cine sunt suspecții?

La zece ani de la una dintre cele mai controversate și mediatizate crime care au tensionat relațiile dintre Italia și Egipt, un tribunal italian a condamnat trei oficiali egipteni pentru răpirea și uciderea lui Giulio Regeni, un student de la Cambridge.

Student, torturat și ucis după ce a fost confundat cu un spion Foto: arhiva

Studentul a fost torturat în 2016

Corpul tânărului italian a fost descoperit la marginea autostrăzii Cairo-Alexandria, la nouă zile după dispariția sa. Raportul medico-legal efectuat la Roma a relevat că acesta a fost bătut, ars, înjunghiat și torturat timp de aproximativ patru zile înainte de a muri.

Anchetatorii au constatat multiple fracturi, inclusiv la degete, precum și urme de arsuri provocate de țigări, potrivit The Sun.

Instanța italiană i-a condamnat pe maiorul Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, colonelul Uhsam Helmi și Athar Kamel Mohamed Ibrahim pentru implicarea în răpirea studentului. Un al patrulea inculpat, generalul Tariq Sabir, a fost acuzat de omor.

Confundat cu un spion

Potrivit procurorilor italieni, oficialii egipteni ar fi ajuns în mod eronat la concluzia că Giulio Regeni era un agent britanic infiltrat. Suspiciunile ar fi apărut din cauza cercetărilor sale, a contactelor pe care le avea și a activităților desfășurate în Egipt.

Studentul de la Cambridge se afla în țară pentru a studia sindicatele independente și condițiile de muncă ale lucrătorilor egipteni.

Anchetatorii susțin că atenția autorităților s-ar fi îndreptat asupra lui după publicarea unor materiale critice la adresa guvernului egiptean într-o publicație italiană.

Cazul care a provocat o criză diplomatică

Moartea lui Giulio Regeni a generat ani întregi de dispute diplomatice între Italia și Egipt. Autoritățile egiptene au respins constant acuzațiile privind implicarea statului și au contestat concluziile anchetei italiene.

Magistrații italieni au acuzat în repetate rânduri Egiptul că a refuzat să furnizeze informații esențiale și documente solicitate prin canale judiciare internaționale.

Giulio Regeni a dispărut pe 25 ianuarie 2016, după ce a plecat din locuința sa din Cairo pentru a se întâlni cu un prieten.

Trupul său a fost găsit nouă zile mai târziu, iar circumstanțele exacte ale morții sale au rămas unul dintre cele mai controversate cazuri din istoria recentă a relațiilor dintre cele două state.

Verdictul este considerat cel mai important pas făcut până acum în încercarea de a obține dreptate pentru familia lui Giulio Regeni.

Procurorul-șef al Romei, Francesco Lo Voi, a salutat decizia instanței și a subliniat că aceasta a fost obținută în ciuda lipsei unei cooperări semnificative din partea autorităților egiptene. Toți inculpații au fost judecați în lipsă.

La rândul său, avocata familiei Regeni, Alessandra Ballerini, a declarat că sentința transmite un mesaj puternic împotriva abuzurilor comise de regimurile autoritare și reafirmă caracterul inviolabil al demnității umane.