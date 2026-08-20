 Tendințele în materie de culori pentru 2027. Nuanțele surprinzătoare pe care designerii le văd în tot mai multe case
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Tendințele în materie de culori pentru 2027. Nuanțele surprinzătoare pe care designerii le văd în tot mai multe case

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Tendințele în materie de design interior pentru 2027 deja încep să se contureze, iar multe culori surprinzătoare devin din ce în ce mai populare. De la tonuri calde și până la culori saturate, spațiile interioare pot deveni mai calde și mai pline de culoare de anul viitor.

Roșul devine tot mai popular / foto: French&French Interiors
Roșul devine tot mai popular / foto: French&French Interiors

Experții în design interior deja încep să vorbească despre tendințele care se conturează pentru anul următor, iar, după mulți ani în care s-a pus accent pe minimalism și culori mute, lucrurile par să se schimbe complet.

„Nuanțele bogate și intense redefinesc ceea ce considerăm a fi o paletă neutră. Griurile antracit profunde, marourile pământii și verdele estompat oferă aceeași versatilitate ca albul sau bejul, adăugând însă profunzime, căldură și personalitate”, spune experta în design interior Carolyn Bugg, conform Real Simple.

Detaliile pictate manual devin populare

O tendință care se anunță foarte populară este adăugarea unor detalii pictate manual pe pereți.

„Am avut o bordură pictată manual în jurul camerei acestui adolescent, iar aceasta îi oferă un aer cu adevărat aparte. Asta vedem tot mai des în design, în general, elemente care se simt personale și care reflectă personalitatea unică a clienților noștri”, spune experta Heather French.

Tonurile neutre calde revin la modă

Culorile calde și pământii încep să înlocuiască albul și griul, atunci când vine vorba despre design interior. Potrivit experților în design interior, nuanța de maro pământiu va fi deosebit de populară în 2027.

„Aceste tonuri mai delicate creează un fundal primitor, care permite materialelor naturale, precum lemnul și piatra, să iasă în evidență”, spune designerul Corinne Ekle.

Culorile îndrăznețe devin tot mai comune

În 2027, mai multe culori îndrăznețe și stridente vor fi la modă.

„Designul se îndepărtează de abordarea prudentă. Culorile saturate înlocuiesc contrastele puternice, iar pereții, tâmplăria, tavanele și detaliile arhitecturale lucrează împreună pentru a crea o imagine coerentă și unitară. Dacă abia începi să experimentezi cu culorile, toaleta de serviciu este locul perfect pentru a adopta această tendință”, spune Bugg.

Ușile vopsite pot schimba aspectul casei

În plus, nu numai culorile pereților vor conta în 2027. Ușile și tocurile vopsite se vor menține în tendințele de anul viitor, potrivit designerilor.

„Vopsirea tocurilor și a ușilor într-o nuanță veselă este un alt stil despre care credem că va rămâne în tendințe. Am făcut acest lucru în toată casa noastră, dar acest colț din hol este unul dintre preferatele noastre. Ne place mult cum albastrul vibrant de pe uși, tocuri și tavan s-a îmbinat într-un tot unitar”, mai explică Heather French.

Roșul devine o culoare tot mai populară

În 2027, una dintre cele mai populare culori atunci când vine vorba despre design interior se anunță a fi roșul.

„Folosirea îndrăzneață a culorilor va continua să fie în vogă și în 2027. Mai exact, ne place foarte mult roșul în amenajarea locuinței. Și nu ne referim doar la câteva accente de culoare. Roșul a fost de multă vreme un element definitoriu al designului britanic, iar americanii încep, în sfârșit, să-i descopere farmecul”, explică French.

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