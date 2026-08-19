Desertul perfect pentru sănătatea inimii. Este delicios și ușor de pregătit

Cu toții apreciem un desert delicios dar, din păcate, poate fi destul de dificil să găsim și rețete care sunt, în același timp, gustoase, dar și sănătoase. Din fericire, există unele opțiuni perfecte la care putem apela pentru a nu ne da peste cap sănătatea inimii.

Nutriționista Kelli Morgan explică faptul că nu trebuie să renunțăm complet la dulciuri în încercarea de a ne proteja inima. Dacă știm ce alegeri să facem, ne vom putea bucura în continuare de deserturi, fără să resimțim efectele negative de care poate că ne temem, potrivit Real Simple.

„Când începi să prepari deserturi cu ingrediente sănătoase și hrănitoare, îți poți satisface în continuare pofta de dulce, susținând în același timp sănătatea generală”, spune nutriționista, potrivit sursei citate.

Desertul sănătos recomandat de nutriționiști

Un desert sănătos trebuie să includă fibre, proteine, grăsimi sănătoase și cât mai puțin zahăr adăugat.

„Preferatele mele sunt deserturile care fac mai mult decât să satisfacă pofta de dulce: îți oferă energie de durată și te ajută să te simți sătul”, spune Morgan. Iar, atunci când ne dorim un desert sănătos, există un preparat anume pe care îl recomandă mereu.

„Îmi place să recomand biluțele proteice cu căpșuni și unt de migdale, deoarece sunt delicioase, ușor de preparat și pline de ingrediente care contribuie la sănătatea inimii. De asemenea, le poți pregăti în avans, astfel încât să ai mereu la îndemână ceva dulce”, mai spune nutriționista.

Cum se pregătește acest desert delicios

Pentru această rețetă nu ne trebuie decât o cană de fulgi de ovăz fără gluten, puțină pudră pentru shake cu aromă de căpșuni, două linguri de semințe de in măcinate, două linguri de semințe de cânepă decorticate, puțină sare de mare, jumătate de cană de unt de migdale, o linguriță de extract de vanilie și, dacă dorim, maximum două linguri de lapte de migdale neîndulcit.

Primul pas pentru a pregăti acest desert este să amestecăm fulgii de ovăz, pudra pentru shake cu aromă de căpșuni, semințele de in, semințele de cânepă și sarea de mare într-un bol.

Apoi, se încorporează untul de migdale și vanilia și se amestecă până când ingredientele sunt bine omogenizate. Apoi, dacă este nevoie, se adaugă lapte de migdale, până când amestecul se leagă.

Mai departe, se formează 1-14 bile care se vor lăsa în frigider vreme de jumătate de oră.