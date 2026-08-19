Urmează zile de foc în România. Temperaturile urcă până la 39 de grade, iar nopțile devin tropicale

Vremea fierbinte continuă să domine România chiar și în a doua jumătate a lunii august. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis deja o avertizare Cod portocaliu de caniculă, valabilă pentru opt județe.

România va continua să se confrunte cu temperaturi sufocante, potrivit meteorologilor de la ANM. În cursul zilei de miercuri a fost emisă deja o avertizare Cod portocaliu de caniculă, care va fi în vigoare de-a lungul zilelor de joi și vineri.

ANM avertizează că în intervalul cuprins între 20 august, ora 10:00 și 21 august, tot ora 10:00, ne vom confrunta cu disconfort termic accentuat și cu o noapte tropicală.

„În Banat, vestul şi sudul Olteniei, sudul Crişanei şi sud-vestul Transilvaniei vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate ce se vor situa între 35 şi 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest şi sud-vest. Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...26 de grade”, a transmis ANM, potrivit adevarul.ro.

Canicula continuă să afecteze România

De asemenea, tot joi (20 august) urmează să intre în vigoare și un Cod galben, tot de caniculă. Practic, în afară de Dobrogea, întreaga țară va fi afectată de vremea caniculară, în această săptămână.

Maximele se vor situa între 34 și 37 de grade, în timp ce, local, minimele nu vor coborî sub pragul de 20 de grade. Această avertizare este valabilă tot până pe 21 august, la ora 10:00.

Cum va fi vremea în București

În același timp, în Capitală ne putem aștepta la vreme caniculară în cursul zilei de joi, cu maxime ce se vor situa în jurul valorii de 36 de grade. Noaptea va fi și ea fierbinte, iar minimele vor fi de aproximativ 17...20 de grade.

Valul de căldură va persista pe parcursul acestei săptămâni, iar maximele din București se vor situa în jurul valorii de 37 de grade inclusiv în cursul zilei de duminică.