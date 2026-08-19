 Mai poți folosi uleiul în care ai prăjit? Verdictul unui bucătar renumit
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Mai poți folosi uleiul în care ai prăjit? Verdictul unui bucătar renumit

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Una dintre cele mai simple și mai rapide metode de a găti ceva este să punem preparatul în tigaie și să-l prăjim. Cu toate acestea, o întrebare pe care poate că ne-am pus-o în trecut este dacă putem, sau nu, să refolosim uleiul și altă dată. Un bucătar cu experiență vorbește despre acest detaliu.

Uleiul poate fi refolosit de mai multe ori / foto: IStock
Uleiul poate fi refolosit de mai multe ori / foto: IStock

Cu toții prăjim diverse preparate, poate chiar destul de des. Iar o întrebare pe care cu siguranță că ne-am pus-o în trecut este dacă putem refolosi, sau nu, uleiul. Din fericire, această întrebare are un răspuns simplu, care mai mult ca sigur că ne va surprinde pe cei mai mulți dintre noi, potrivit informațiilor de la express.co.uk.

Potrivit experților, uleiul este mult mai rezistent decât am avea impresia, iar, dacă dorim, îl putem reutiliza de câteva ori, înainte de a scăpa de el. Iar acest lucru ne ajută să reducem și costurile din bucătărie, deoarece nu va mai fi nevoie să cumpărăm ulei la fel de des.

Cât timp poate fi refolosit uleiul

Potrivit experților, uleiul poate fi refolosit de aproximativ trei ori, dacă este folosit pentru a prăji carne, mai ales în crustă, cum ar fi șnițelele. Atunci când este folosit doar pentru legume sau cartofi, uleiul poate fi refolosit chiar și de șase ori.

Cu toate acestea, el trebuie curățat, înainte de a fi folosit din nou la gătit. Despre acest lucru a vorbit și Ian Fujimoto, care are peste 1.6 milioane de urmăritori pe TikTok și care oferă sfaturi în bucătărie.

„Sunt întrebat destul de des ce fac cu uleiul de prăjit pe care l-am folosit. De obicei, după ce prăjești ceva, vor rămâne multe bucățele mici în ulei, dar asta nu înseamnă că uleiul nu mai este bun. Înseamnă doar că îl poți curăța, răci și păstra din nou, pentru a-l folosi ulterior”, spune expertul.

Preparatele pot avea un gust mai intens

Uleiul refolosit, atunci când este curățat, poate chiar să îmbunătățească gustul preparatelor. Acest detaliu se află în spatele succesului restaurantului Wakatori, din Japonia.

Uleiul folosit în bucătăria restaurantului nu a fost înlocuit de 66 de ani, ci doar curățat și completat cu ulei proaspăt atunci când este nevoie. Resturile de carne și impuritățile sunt filtrate, iar o parte din uleiul vechi este păstrată ca bază pentru aromă.

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