 Îți poate afecta tensiunea fără să-ți dai seama. Obiceiul de seară pe care medicii recomandă să-l eviți
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Îți poate afecta tensiunea fără să-ți dai seama. Obiceiul de seară pe care medicii recomandă să-l eviți

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Un stil de viață sănătos este crucial atunci când dorim să ne protejăm sănătatea, mai ales împotriva problemelor legate de tensiunea arterială. Iar un medic renumit explică că există unele obiceiuri din timpul nopții care, deși par inofensive la prima vedere, pot avea un impact negativ major asupra sănătății inimii noastre.

Somnul este crucial pentru buna funcționare a organismului
Somnul este crucial pentru buna funcționare a organismului

Daniel Grant, un doctor renumit din Marea Britanie, avertizează publicul că există un anumit obicei comun care poate avea un impact negativ major asupra tensiunii arteriale. Din păcate, acest obicei, cât și altele cu efecte similare, se regăsesc în rutina multor oameni, potrivit informațiilor de la express.co.uk.

Potrivit medicului, mulți oameni subestimează efectul pe care somnul îl poate avea asupra tensiunii arteriale. Practic, cu cât dormim mai prost, cu atât ne vom confrunta cu o tensiune arterială tot mai ridicată.

Obiceiul comun care pune în pericol sănătatea inimii

De asemenea, doctorul britanic avertizează și asupra efectelor pe care consumul de alcool la ore târzii le poate avea.

„Crește tensiunea arterială și, de asemenea, fragmentează somnul. Alcoolul provoacă un efect de rebound în a doua jumătate a nopții, blochează somnul REM (cu mișcări rapide ale ochilor) și te face să urinezi mai des, astfel încât acționează din mai multe direcții simultan, nu doar dintr-una singură”, avertizează dr. Grant, conform sursei citate.

Somnul este crucial pentru sănătatea inimii

Specialistul britanic spune că cei mai mulți oameni se axează asupra dietei și exercițiilor fizice ca fiind remediile perfecte pentru hipertensiune. Însă, lipsa somnului și consumul de alcool pot face ca oricare alt efort să fie în zadar.

„Ritmul tensiunii arteriale al organismului este programat să scadă treptat pe timpul nopții. Obiceiuri precum consumul de alcool, o masă sărată sau stresul de la sfârșitul zilei interferează cu această scădere, iar efectele lor rămân necontracarate timp de șapte până la opt ore de somn”, explică medicul.

De asemenea, experții mai spun că, pentru a ține sub control tensiunea arterială, putem crește ușor consumul de potasiu iar, în același timp, trebuie să consumăm cât mai puțin sodiu.

În acest sens, din dieta noastră nu trebuie să lipsească roșiile, legumele cu frunze verzi, fasolea și nici chiar lintea.

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