 Simona Halep și-a sărbătorit ziua de naștere alături de iubit. Cum au fost surprinși cei doi la aeroport
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Simona Halep și-a sărbătorit ziua de naștere alături de iubit. Cum au fost surprinși cei doi la aeroport

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Simona Halep a împlinit 35 de ani și a avut parte de o aniversare în compania iubitului său, omul de afaceri Dorin Mateiu. Fosta lideră mondială l-a așteptat pe acesta la aeroport, iar cei doi au fost surprinși împreună înainte de a pleca spre un complex de lângă București.

Simona Halep a împlinit 35 de ani
Simona Halep a împlinit 35 de ani Foto: instagram

Înainte de a ajunge la aeroport, Simona a făcut și o oprire la o patiserie, de unde a cumpărat câteva produse. Ulterior, cei doi au plecat cu mașina spre National Golf & Country Club, din apropierea Bucureștiului, unde și-ar fi petrecut timpul împreună.

Simona Halep, surprinsă înainte de întâlnirea cu iubitul ei

Îmbrăcată într-o ținută alb-negru, cu un top mulat care îi lăsa abdomenul la vedere și pantaloni sport, Simona Halep a făcut o oprire la o patiserie înainte de a ajunge la aeroport.

A ieșit cu o pungă cu produse și a continuat drumul, zâmbind și părând nerăbdătoare să-și întâmpine partenerul, potrivit cancan.ro.

Dorin Mateiu a sosit la scurt timp, având cu el o singură valiză. Simona l-a întâmpinat la aeroport, l-a ajutat să-și pună bagajul în mașină, iar cei doi au fost surprinși schimbând un sărut înainte de a pleca.

Ulterior, cei doi s-au îndreptat către National Golf & Country Club, din apropierea Bucureștiului, unde au ales să își petreacă timpul împreună cu ocazia aniversării.

Pozele cu cei doi pot fi văzute pe cancan.ro

O carieră încheiată cu 24 de titluri WTA

La 35 de ani, Simona Halep se află într-o nouă etapă a vieții, după retragerea din tenisul profesionist. Românca a câștigat 24 de titluri WTA și două turnee de Grand Slam: Roland Garros, în 2018, și Wimbledon, în 2019.

Halep a fost lider mondial timp de 64 de săptămâni și rămâne una dintre cele mai importante jucătoare de tenis din istoria României. După retragere, sportiva a vorbit în mai multe rânduri despre dorința de a se bucura de mai mult timp pentru familie și viața personală.

În prezent, Simona formează un cuplu cu omul de afaceri Dorin Mateiu, iar cei doi au fost surprinși împreună în mai multe rânduri. Aniversarea de 35 de ani a fost una dintre ocaziile în care relația lor a fost din nou în atenția publicului.

Simona Halep a făcut mărturisiri despre noua etapă din viața sa

Aceasta a scris pe Instagram că tenisul a format-o și i-a oferit unele dintre cele mai importante experiențe ale vieții sale, însă retragerea îi permite acum să privească lucrurile dintr-o altă perspectivă.

Sportiva mărturisește că își dorește să se bucure de lucrurile simple, de oamenii apropiați și de libertatea de a lua propriile decizii, fără aceeași presiune cu care s-a obișnuit de-a lungul carierei.

„Astăzi, poate pentru prima dată, simt că vreau pur și simplu să respir. Să trăiesc. Să descopăr cine sunt dincolo de sport, dincolo de competiție, dincolo de tot ceea ce lumea a cunoscut despre mine”, a transmis Simona Halep.

Fosta lideră mondială a recunoscut că, de-a lungul anilor, viața sa a fost analizată și comentată din numeroase perspective și spune că a acceptat acest lucru ca parte a drumului său. Acum, însă, își dorește ca următoarea etapă să fie una „mai liniștită, mai personală” și mai apropiată de omul din spatele sportivului.

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