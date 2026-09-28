 Cele mai dezbrăcate dive de la Premiile MTV 2026! Teyana Taylor, decolteu de infarct
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Cele mai dezbrăcate dive de la Premiile MTV 2026! Teyana Taylor, decolteu de infarct

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Divele muzicii au defilat pe covorul albastru al Premiilor MTV 2026 în ținute sumare, decupate și spectaculoase, atrăgând toate privirile. Cea de-a 43-a ediție a premiilor s-a desfășurat duminică, la Peacock Theater din Los Angeles.

Teyana Taylor, decolteu amețitor pe covorul albastru 

Teyana Taylor a purtat o rochie semnată de Zuhair Murad
Teyana Taylor a purtat o rochie semnată de Zuhair Murad Foto: GETTYIMAGES

Teyana Taylor (35 de ani) a mizat pe un look gotic și spectaculos. Artista a purtat o rochie neagră de la Zuhair Murad, lungă până în pământ, cu detalii din dantelă și un decolteu adânc. Mânecile lungi au fost decorate cu pene voluminoase, inclusiv în jurul gulerului, accentuând aerul dramatic al ținutei.

Machiajul cu ochii accentuați în tonuri închise și buzele în nuanțe naturale au completat ținuta, iar părul a fost prins în două cocuri răvășite.

Tyla, ținută cu buricul gol la Premiile MTV 2026

Tyla și-a etalat silueta într-o ținută albastră
Tyla și-a etalat silueta într-o ținută albastră Foto: GETTYIMAGES

Tyla (23 de ani) a apărut la Premiile MTV 2026 într-o ținută cu imprimeu de șarpe, în nuanțe de albastru.

Cântăreața a purtat un sutien și o fustă cu talie joasă, completate de un colier turcoaz. În picioare, a purtat pantofi cu toc înalt și vârf ascuțit, acoperiți la rândul lor cu un imprimeu de șarpe, în nuanțe de alb și negru. Tyla s-a numărat și printre prezentatoarele galei.

Madonna, ținută sumară la aproape 70 de ani

Madonna a ales o pereche de pantaloni minuscului
Madonna a ales o pereche de pantaloni minuscului Foto: CAPTURĂ VIDEO

Madonna (68 de ani) a revenit pe scena Premiilor MTV după o pauză de 23 de ani și a deschis gala de la Los Angeles cu un spectacol alături de Sabrina Carpenter și Charli XCX.

Artista a interpretat două piese și a avut mai multe apariții în cadrul ceremoniei, unde a plecat acasă cu șapte trofee, inclusiv premiile pentru Artistul anului și Cel mai bun album. Pentru una dintre apariții, Madonna a schimbat ținuta de scenă cu un outfit format din pantaloni minusculi din piele, corset cu detalii de dantelă, dresuri plasă și pantofi negri cu toc.

Chlöe Bailey a optat pentru o rochie strălucitoare 

Chlöe Bailey a optat pentru o rochie de la House of Idan
Chlöe Bailey a optat pentru o rochie de la House of Idan Foto: GETTYIMAGES

Chlöe Bailey (28 de ani) a optat pentru o apariție strălucitoare, purtând o rochie spectaculoasă semnată House of Idan, împodobită cu numeroase aplicații argintii.

Ținuta a fost completată de sandale Flor de Maria din satin, în nuanța șampaniei, cu tocul cui. Artista nu a fost nominalizată la această ediție a Premiilor MTV.

Charli XCX și Rei Ami, sexy în ținute negre

Charli XCX, într-o ținută Saint Laurent
Charli XCX, într-o ținută Saint Laurent Foto: GETTYIMAGES

Charli XCX (33 de ani) a făcut furori pe covorul albastru într-o ținută neagră din catifea, semnată Saint Laurent by Anthony Vaccarello. Artista a purtat un top cu mâneci lungi și o fustă, lăsându-și abdomenul tonifiat la vedere.

Charli XCX a primit patru nominalizări la această ediție a Premiilor MTV, pentru „SS26”, „Camera” și filmul care însoțește cel mai recent album al său. Cântăreața s-a numărat și printre prezentatoarele ceremoniei.

Rei Ami a făcut furori într-o ținută neagră
Rei Ami a făcut furori într-o ținută neagră Foto: GETTYIMAGES

Rei Ami (26 de ani) a impresionat la Premiile MTV 2026 cu o ținută complet neagră, transparentă, semnată Hilá. Artista, vocea personajului Zoey din „KPop Demon Hunters”, a purtat un top structurat, cu bretele subțiri, decorat cu aplicații negre care îi urmăreau silueta.

Pantalonii transparenți au fost decorați în același stil, cu aplicații negre dispuse de-a lungul picioarelor.

Ținuta a fost completată de bijuterii din aur alb și diamante Hoorsenbuhs, mai multe brățări și inele, coliere suprapuse și un choker masiv. În picioare, Rei Ami a purtat pantofi negri cu toc înalt.

Taylor Swift a scris istorie

Taylor Swift a devenit cea mai premiată artistă din istoria MTV
Taylor Swift a devenit cea mai premiată artistă din istoria MTV Foto: GETTYIMAGES

Taylor Swift (36 de ani) a avut o seară importantă la Premiile MTV 2026, unde a stabilit un nou record. Artista a devenit cea mai premiată din istoria galei, ajungând la 31 de trofee și depășind-o pe Beyoncé.

Swift a primit premiul Video of the Year pentru „The Fate of Ophelia” și primul Artist Director Honors. Pe scenă, cântăreața a povestit că, în aproximativ două decenii, a participat la realizarea a circa 60 de videoclipuri, dintre care 18 au fost scrise și regizate de ea.

Swift i-a dedicat premiul lui Dolly Parton, pe care a numit-o „the ultimate showgirl”. Artista country a murit pe 25 august, la 80 de ani.

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