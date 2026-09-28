 „Eu nu merg la sală!” Cum se menține în formă actrița Marisa Tomei, la 61 de ani
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„Eu nu merg la sală!” Cum se menține în formă actrița Marisa Tomei, la 61 de ani

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Trecută de prima tinerețe, celebra actriță continuă să impresioneze prin energia și fizicul ei fit. Însă secretul siluetei ei zvelte nu constă în ore petrecute la sală, după cum singură declară…

Marisa Tomei foto Profimedia jpg
Foto: James Warren/Famous/STAR MAX/IPx

Într-un interviu acordat revistei „People”, Marisa Tomei a dezvăluit că nu merge deloc la sală. Totuși, nu este adepta sendentarismului, dimpotrivă. În locul orelor petrecute la sala de sport, ea preferă ceea ce numește „mișcare funcțională”. Ce înseamnă asta?

Mișcarea funcțională costă în activități obișnuite, precum mersul pe jos, care îi mențin corpul activ fără antrenamente intense făcute în sala de sport. „Îmi place să dorm mult. Am nevoie și să petrec mult timp în natură. Dar eu nici măcar nu merg la sală... Fac mișcare, însă prefer mersul pe jos în locul ridicării greutăților sau a exercițiilor făcute cu un instructor sportiv”, a spus actrița.

Marisa Tomei susține că sănătatea înseamnă mai mult decât să faci niște exerciții fizice. Ea încearcă să încetinească ritmul în care trăiește, să renunțe la perfecționismul care poate deveni distructiv și să acorde timp familiei și momentelor petrecute împreună cu cei dragi.

Actrița spune că acest obicei - de-a se înconjura de oameni la care ține și care țin la ea - vine din copilărie, când mama ei pregătea zilnic masa pentru familie și toți se așezau la aceeași masă, socializau și se simțeau minunat împreună. În opinia ei, astfel de obiceiuri simple contribuie la reducerea stresului și la starea generală de bine a oricăruia dintre noi.

Într-un interviu mai vechi pentru revista „Vogue”, vedeta explica faptul că frumusețea începe „din interior”. Ea pune accent pe o alimentație bazată pe produse de sezon, locale și, pe cât posibil, organice.

Rutina ei include și un smoothie bogat în fructe și legume, consumat în fiecare dimineață, hidratare constantă și un consum evident pentru ingrediente naturale, atât în alimentație, cât și în produsele de îngrijire pe care le folosește. Iar rezultatele - după cum vedem - n-au întârziat să apară!

foto - Profimedia

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