 Salma Hayek a împlinit 60 de ani. Secretele siluetei sale spectaculoase
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Salma Hayek a împlinit 60 de ani. Secretele siluetei sale spectaculoase

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La 60 de ani, Salma Hayek continuă să atragă toate privirile și să demonstreze că vârsta este doar un număr. Actrița și-a construit de-a lungul timpului propriile reguli când vine vorba despre frumusețe, alimentație și sport, iar unele dintre obiceiurile sale sunt cel puțin neobișnuite. De la felul în care își lucrează musculatura în activitățile de zi cu zi până la gustările cu insecte, vedeta are câteva metode surprinzătoare pentru a se menține în formă.

Salma Hayek se menține într-o formă de zile mari.
Salma Hayek se menține într-o formă de zile mari. Foto: Instagram

Salma Hayek acordă o atenție deosebită îngrijirii pielii, însă spune că nu este adepta intervențiilor estetice invazive. În schimb, actrița preferă metodele non-invazive și recurge la tehnologii precum radiofrecvența și microfrecvența, despre care susține că îi ajută pielea să rămână fermă și să reducă aspectul ridurilor.

Cum se menține în formă actrița, la vârsta de 60 de ani 

Totodată, vedeta folosește Tepezcohuite, un extract din scoarță de copac cunoscut în Mexic pentru utilizarea sa în tratarea arsurilor, despre care afirmă că are un efect de regenerare asupra pielii, potrivit Daily Mail

„Nu am timp să fac sport, muncesc. Am avut zile de câte 20 de ore.”

Totuși, postura corpului joacă un rol important: „Lucrez cu o femeie din Londra care m-a învățat cum să-mi țin corpul într-un fel în care mușchii sunt activați pe tot parcursul zilei. Așa că, inclusiv atunci când te speli pe dinți, îți lucrezi mușchii.”

Salma se bazează și pe yoga restaurativă, spunând: „M-a învățat să-mi tonifiez mușchii fără să-i încordez. Îi relaxezi și te concentrezi asupra părților care trebuie folosite, dar niciodată cu tensiune. Dacă ești conștient de corpul tău, ai fi surprins de efectul pe care îl poate avea.”

„Am un terapeut de masaj, dar locuiește în Japonia”

În afara exercițiilor clasice, Salma preferă și metode mai relaxate pentru a se menține în formă. Dansează chiar și pe banda de alergare și include masajul în rutina sa.

„Am un terapeut de masaj, dar locuiește în Japonia”, a declarat Salma pentru Inquisitr. „Vine la Londra doar din când în când. Dar când vine, este arma mea secretă.

Actrița spune că nu este adepta dietelor stricte: „Nu-mi place să țin dietă și nu sunt bună la asta.”

La micul dejun, consumă un amestec de iaurt, fructe, legume, semințe și unturi de migdale și cocos. Printre gustările sale se numără și insectele: „avem greieri, apoi ouă de furnici și apoi avem acești viermi”.

„Îi prăjești. Dacă prăjești orice, are gust bun, dar sunt foarte delicioși. Insectele sunt incredibile!”

Salma: „Curățarea este precum meditația mea”

Pentru detoxifiere, Salma apelează la curele cu sucuri:

„Când sunt stresată, apelez la mâncare pentru confort. După ce fac o cură cu sucuri, sunt motivată să mănânc mai sănătos și nu din punct de vedere emoțional.

Curățarea este precum meditația mea. Mă face să mă opresc, să mă concentrez și să mă gândesc la ceea ce introduc în corpul meu. Îmi iau un angajament față de sănătatea mea și apăs butonul de resetare.”

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