 Își caută mama care a abandonat-o în maternitate, în urmă cu 54 de ani! Nicoleta Voicu: „Vreau să știu al cui suflet l-am moștenit!”
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Își caută mama care a abandonat-o în maternitate, în urmă cu 54 de ani! Nicoleta Voicu: „Vreau să știu al cui suflet l-am moștenit!”

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Solista de muzică populară Nicoleta Voicu (54 de ani), înfiată de o familie din Buzău, la vârsta de numai 2 anișori, dintr-un orfelinat din Galați, își caută părinții biologici. Vrea să afle care îi sunt originile, de ce a fost abandonată în maternitate, la scurt timp după ce a venit pe lume. Vrea să scape de umbra trecutului și caută răspunsuri. Exclusiv pentru Click!, artista ne-a vorbit despre această mare dorință, de a sta față în față cu cea care a adus-o pe lume. 

Nicoleta Voicu vrea să-și cunoască părinții biologici
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Nicoleta Voicu vrea să-și cunoască părinții biologici Foto: foto: arhiva personala

„Se spune că mama ar fi fost studentă la Facultatea de Chimie, în Galați”

Artista de muzică populară Nicoleta Voicu a avut o copilărie frumoasă, alături de părinții adoptivi din Buzău. Nu i-a lipsit absolut nimic, chiar a fost răsfățată și iubită, a învățat la școli bune, a avut cele mai frumoase haine și o educație aleasă. Însă, de ceva vreme, un gând tot nu îi dă pace. Se întreabă cum arată părinții biologici și cine sunt, de ce au abandonat-o în maternitatea unde s-a născut. Până în prezent nu a dat de urma lor, dar promite că nu se va da bătută și că va face toate demersurile necesare, pentru aflarea adevărului: 

„Părinții mei biologici ar trebui să aibă cam peste 70 de ani, dacă eu am peste 50 de ani. Din câte mi s-a mai spus, mama ar fi fost studentă la Facultatea de Chimie, în Galați. Dar nu cred că ea ar fi sărit pe fereastra maternității, după ce m-a născut, ca să dispară, așa cum se tot zice.

„Poate semăn cu mama sau poate cu tatăl meu”

Nu cred nimic din toate bârfele pe care le-am tot auzit, astea sunt răutăți. Vreau să aflu adevărul. Nu știu dacă mai am frați, surori, poate semăn cu mama sau poate cu tatăl meu. Nu le vreau averile, nu sunt un om materialist. Am apartamentul meu, în București, nu vânez averi”, ne-a declarat Nicoleta Voicu, exclusiv pentru Click!

„La vârsta de 10 ani am aflat că sunt înfiată, mi-a spus cineva la școală”

Nu știe nici măcar cine i-a dat numele pe care îl poartă: 

„Părinții adoptivi așa m-au luat din orfelinatul din Galați, cu acest nume, nici nu știu cine mi l-a pus. Poate că chiar mama sau cei de la maternitate, cineva cu suflet mare. Vreau să ies din nebuloasa asta, vreau să-mi cunosc părinții biologici, ca să aflu și eu sufletul căruia dintre ei l-am moștenit.

Am un suflet bun, poate mult prea bun pentru aceste vremuri, am și o anume fragilitate. Nu vreau decât să ajut și să le fie bine celor din jurul meu. A nu se înțelege că nu-mi iubesc părinții adoptivi, sunt foarte atașată de ei, eu de-abia la vârsta de 10 ani am aflat că sunt înfiată, mi-a spus cineva la școală”, a mai menționat Nicoleta Voicu, exclusiv pentru Click!

„Nu scapi toată viața de moștenirea genetică a părinților biologici”

Nicoleta Voicu susține că toți copiii înfiați trăiesc cu o mare povară:

„Toată viața târăști după tine această povară a materialului genetic primit de la părinții biologici. Tot timpul cei din jur fac trimitere la origini, la mama care te-a făcut. La orice mică greșeală faci, toți spun că poate semeni cu ea.

Materialul ăsta genetic este o povară pentru noi toți cei înfiați. O purtăm de gât sau de picior, nu scapi de ea niciodată. Dar, gata, am decis că nu mai vreau să trăiesc cu nicio povară a trecutului meu”, ni s-a mai confesat solista de muzică populară Nicoleta Voicu, exclusiv pentru Click!

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