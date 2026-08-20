 Înfiată și ea din orfelinat, Nicoleta Voicu sare în apărarea lui David Pușcaș: „Un copil adoptat nu e ca restul lumii”
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Înfiată și ea din orfelinat, Nicoleta Voicu sare în apărarea lui David Pușcaș: „Un copil adoptat nu e ca restul lumii”

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În plin scandal cu rudele, pe averea părinților adoptivi, artista de muzică populară Nicoleta Voicu a readus în centrul atenției și situația dureroasă din familia Luminiței Anghel, solista care și-a renegat fiul, pe David Pușcaș, înfiat tot din orfelinat. Exclusiv pentru Click!, Nicoleta Voicu e de părere că nu oricine e pregătit să facă față creșterii unor copii, care nu sunt ai lor, ajungându-se, în timp, la adevărate drame.

Nicoleta Voicu susține că nu oricine e pregătit să adopte copii din orfelinat
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Nicoleta Voicu susține că nu oricine e pregătit să adopte copii din orfelinat

Nicoleta Voicu, în conflict cu rudele și cu părinții adoptivi

Nicoleta Voicu are o relație tot mai dificilă cu familia care a înfiat-o, pe când avea doi ani, dintr-un orfelinat din Galați. Conflictul a pornit din cauza rudelor, care le vânează averea, casa de la țară și pământurile, încercând s-o dezmoștenească. Mai trist e că părinții adoptivi au început să îi facă viața un chin. De când s-au îmbolnăvit, traiul cu ei, sub același acoperiș, a devenit imposibil: 

„Părinții m-au iubit foarte mult, dar, din momentul în care au intervenit anumite rude biologice, care le vânează averea, au ajuns la sentimente de ură. Tatăl meu nu mai este mulțumit de nimic, trebuie să dau socoteală și dacă spăl ceașca de cafea, e o presiune psihologică de nedescris acasă.

„Părinții mei au aproape 90 de ani!”

A ajuns să încuie ușa de la bucătărie, ca să nu mai pot intra. Aș putea să nu mai locuiesc cu ei, dar sunt neajutorați, mama a fost operată, părinții au aproape 90 de ani. Eu am apartament în București, nu asta ar fi problema!”, a menționat Nicoleta Voicu, exclusiv pentru Click!

„Prefer o îmbunătățire a condițiilor din orfelinat, decât să fii înfiat!”

Dată fiind situația ei dureroasă, solista de muzică populară Nicoleta Voicu sare și în apărarea lui David Pușcaș, renegat de părinții săi adoptivi, solista Luminița Anghel și fostul mare fotbalist Marcel Pușcaș:

„Nu mai cred în adopție, or mai fi și excepții, dar eu vorbesc despre trauma mea ca și copil înfiat. Prefer o îmbunătățire a condițiilor din orfelinat, decât să fii înfiat! Ar trebui să se facă teste permanente, atât copiilor, cât și părinților adoptivi. Am văzut și cazul Luminiței Anghel cu fiul ei, David Pușcaș, un scandal uriaș, și mai sunt atâtea alte cazuri în țară”, ni s-a mai confesat Nicoleta Voicu.

„Când copilul înfiat face greșeli în viață, vina se aruncă pe părinții biologici”

 Solista Nicoleta Voicu a mai menționat, exclusiv pentru Click!:

„Eu cred că multe cupluri nu sunt pregătite la nivel psihologic să înfieze un copil, mulți nu pot depăși bariera asta psihologică, în sensul că un copil adoptat nu este ca restul lumii. Trebuie să fii pregătit psihic cu bunele și cu relele copilului luat din orfelinat.

Dacă nu ai capacitatea de a accepta și defectele unui copil abandonat, nu îl mai înfia! Dacă el face greșeli în viață, vina se aruncă pe părinții biologici care l-au făcut. Dar, ia gândește-te, tu, ca părinte adoptiv, poate că și tu ai greșit undeva! Un copil înfiat suferă de două ori: după ce a fost abandonat în orfelinat de mămă și mai apoi după ce părinții adoptivi i-au întors spatele”. 

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