Monica Bellucci arată de invidiat la 62 de ani. Actrița italiană și-a dezvăluit dieta neconvențională

Monica Bellucci a împlinit 62 de ani pe 30 septembrie și continuă să fie considerată una dintre cele mai frumoase actrițe din lume. Surprinzător este însă modul în care vedeta italiană spune că își menține forma. În locul dietelor drastice și al orelor petrecute zilnic în sala de fitness, actrița preferă echilibrul. Nu renunță la paste, prăjituri și nici la câte un pahar de vin.

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De-a lungul anilor, Monica Bellucci a vorbit în mai multe rânduri despre relația sa cu mâncarea, sportul și înaintarea în vârstă. Iar principiile sale sunt destul de diferite de regimurile stricte asociate adesea vedetelor internaționale, scrie Daily Mail.

Monica Bellucci nu renunță la paste și prăjituri

Actrița își respectă originile italiene inclusiv atunci când vine vorba despre alimentație. Monica Bellucci a recunoscut că îi plac pastele și dulciurile și că își permite inclusiv câte un pahar de vin.

„Adevărul este că îmi plac prăjiturile și pastele, câte un pahar de vin din când în când și, foarte rar, câte o țigară”, mărturisea actrița într-un interviu acordat The Telegraph.

În rest, alimentația sa este apropiată de principiile dietei mediteraneene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline. Nucile și avocado se numără, de asemenea, printre alimentele bogate în grăsimi sănătoase pe care le consumă.

Unul dintre principiile pe care se bazează este controlul porțiilor. În loc să elimine complet alimentele care îi plac, actrița preferă să le consume în cantități moderate.

Regula celor cinci mese

Un alt obicei atribuit actriței este împărțirea alimentației zilnice în cinci mese: micul dejun, prânzul și cina, alături de două gustări.

Astfel, Bellucci nu este adepta înfometării sau a eliminării unor categorii întregi de alimente. Chiar și atunci când trebuie să fie mai atentă la siluetă pentru un rol, spune că încearcă să nu transforme dieta într-o obsesie.

De altfel, filosofia ei de viață a fost rezumată chiar de actriță într-o declarație făcută în urmă cu mai mulți ani: „Mănâncă bine, bea bine, fă sex bun și râzi mult!”.

Nici cu sportul nu face excese

La 62 de ani, Monica Bellucci nu petrece ore întregi în sala de fitness. Actrița preferă activitățile cu impact redus și a vorbit despre Pilates și înot ca modalități prin care se menține activă.

Poate înota aproximativ 45 de minute de câteva ori pe săptămână, iar Pilates practică în anumite perioade. Bellucci a recunoscut însă că nu are o rutină rigidă și că pot exista luni în care face multă mișcare, urmate de perioade în care nu se antrenează deloc.

„Bineînțeles că fac puțină mișcare și țin puțin regim atunci când trebuie să lucrez, dar nu sunt obsedată”, a explicat actrița.

Monica Bellucci spune că a avut întotdeauna forme și că nu și-a dorit să devină extrem de slabă doar pentru a se încadra într-un anumit tipar.

Cum privește Monica Bellucci îmbătrânirea

Mai importantă decât orice dietă pare să fie însă relația actriței cu trecerea timpului. Bellucci spune că prioritățile unei persoane se schimbă odată cu vârsta și nu crede în lupta permanentă pentru păstrarea aspectului de la 20 de ani.

Într-un interviu recent acordat Harper's Bazaar España, actrița a vorbit deschis despre acest subiect și a spus că își dorește să înainteze în vârstă cu demnitate.

„Ori îmbătrânești și accepți procesul cu demnitate, ori mori. Privind lucrurile astfel, prefer de o mie de ori să îmbătrânesc”, a spus Monica Bellucci.

Pentru actriță, trecerea anilor nu este o tragedie, ci un privilegiu. Bellucci consideră că maturitatea aduce o altă perspectivă asupra vieții și că frumusețea nu se reduce doar la felul în care arată corpul unei persoane.

La 62 de ani, rețeta sa rămâne astfel una surprinzător de simplă: mâncare fără interdicții drastice, porții moderate, mișcare fără obsesii și acceptarea schimbărilor care vin odată cu trecerea timpului.