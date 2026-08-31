Cine era Andreea, studenta ucisă de fostul iubit pompier, în Neamț. „Obsesie. Asta nu e iubire”

Cine este tânăra studentă care a sfârșit din mâinile fostului ei iubit. Dragoș a șocat o întreagă comunitate după ce a înjunghiat-o pe Andreea în plină stradă. Ulterior, tânărul și-a pus capăt zilelor într-o pădure din apropiere, spânzurându-se.

Dragoș și Andreea. Foto: Facebook Brigada Informații

Cine este tânăra studentă ucisă de fostul iubit

Andreea era din comuna Gherăiești și lucra la o pizzerie din Barticești. Era ultima ei zi de muncă și se pregătea să se întoarcă la Iași pentru a-și continua studiile în cadrul Facultății de Drept. Era anul IV. N-a mai apucat, deoarece a fost înjunghiată în plină stradă de Dragoș, fostul ei iubit. Tânărul avea 25 de ani și era pompier la Detașamentul Roman din 2024.

În urmă cu trei luni, Andreea a decis să se despartă de Dragoș, deși formau un cuplu de aproximativ șase ani. De atunci, tânărul a mai încercat să se împace cu ea, dar fără succes. Astfel, el a decis să se răzbune și i-a aplicat mai multe lovituri de cuțit, inclusiv în zona gâtului, ce i-au provocat un stop-cardio respirator. Din nefericire, medicii sosiți la fața locului nu au mai putut să o salveze.

„Din cercetările efectuate a fost stabilită identitatea victimei, care prezenta plăgi înjunghiate pe mai multe părți ale corpului, și a fost identificat autorul omorului în persoana unui subofițer pompier, ce a activat în cadrul unei unități militare din zona Moldovei. Totodată, s-a mai stabilit faptul că militarul a plecat de la locul crimei la bordul unui autoturism cu care a parcurs o distanță de circa 11 kilometri și pe care l-a abandonat în apropierea localității Pildești”, a declarat colonelul magistrat (dr.) Codrin Ichim Sîrcu, prim-procuror al Parchetului Militar Iași, relatează Brigada de Informații.

Dragoș s-a spânzurat în pădure

După ce a comis oribila crimă, Dragoș a decis să-și pună capăt zilelor. Acesta a fost găsit spânzurat de un copac, într-o pădure de la periferia localității Pildești. Tot acolo a fost abandonată și mașina sa.

„În același areal a fost identificat și corpul neînsuflețit al militarului, prezentând pe haine urme de substanță brun-roșcată (ce pare a fi sânge) și nămol.

În prezenta cauză sunt efectuate acte de urmărire penală de către Serviciul Criminalistic, sub conducerea unui procuror din cadrul Parchetului Militar, în vederea stabilirii în detaliu a împrejurărilor și circumstanțelor în care cele două persoane au decedat”, a mai declarat colonelul, conform sursei menționate.

Dragoș era apreciat la locul de muncă, dar și în comunitate, mai ales pentru că își ajuta sora mai mare să-și crească cei trei copii după ce fusese părăsita de soț. Și Andreea provenea dintr-o familie bună, părinții ei dețineau o florărie în Gherăiesti.

Crima a șocat întreaga țară

După ce s-a aflat de oribila crimă, oamenii au reacționat extrem de dur pe rețelele de socializare.

„Pe ea să o odihnească Dumnezeu în pace, iar pe el să-l tortureze veșnic în flăcările iadului, dementul pământului!”, a comentat cineva pe pagina de Facebook Brigada de Informații.

„Păcat de ei, că erau tineri. Nu știu ce se întâmplă cu acești copii care o iau razna. Certuri și despărțiri între tineri au fost dintotdeauna, dar parcă nu se terminau cu așa ceva”, a scris o altă persoană

De asemenea, unii utilizatori susțin că pompierul dezvoltase, de fapt, o obsesie pentru fată.

„Obsesie. Asta nu e iubire. Nu mai exista altă persoană cu care să faci o relație în toată lumea asta? Și nu poți sta singur? Sunt atâtea persoane care trăiesc singure toată viața și tot așa o grămadă care își schimbă partenerul din diverse motive, dar să ajungi să comiți o crimă este deja obsesie și boală psihică!”, se arată într-un alt comentariu.

„Un tânăr cu un viitor prosper și o viață înainte s-a distrus pe sine și a distrus și viețile părinților fetei! Unde Dumnezeu lipsește, intră Satana”, scrie într-un alt comentariu

Între timp, părinții de fete își pun semne de întrebare și încep să fie tot mai îngrijorați cu privire la viitorul fiicelor.

„Și uite de-aia mă gândesc serios ca fetița mea să practice un sport de contact și cursuri de autoapărare pe măsură ce crește... Parcă astfel de cazuri se întâmplă din ce în ce mai des și începe să mi se pară necesar ca femeile să știe să se apere în situații critice. Păcat de fata aceea, avea toată viața înainte... Nu am să înțeleg niciodată de ce să îi iei viața cuiva doar pentru că nu mai vrea o relație cu tine. Viața merge înainte, dragoste cu sila nu se poate”, se mai arată în secțiunea de comentarii de pe Facebook.