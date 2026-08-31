Tragedie în Neamț! O tânără de 22 de ani, studentă la Drept, ucisă de fostul iubit. Atacul a fost surprins de o cameră de supraveghere

O crimă urmată de sinucidere a zguduit localitatea Bărticești din județul Neamț. Dragoș, un pompier de 25 de ani, și-a pândit fosta iubită timp de o oră în fața pizzeriei unde aceasta lucra și a înjunghiat-o mortal imediat ce a ieșit pe stradă, după care și-a luat viața într-o pădure apropiată.

Și-a înjunghiat fosta iubită în fața locului de muncă Foto: captură Observator

Tragedie de neimaginat provocată de gelozie oarbă și refuzul de a accepta o despărțire. O tânără studentă de 22 de ani a fost ucisă cu cruzime în plină stradă de bărbatul alături de care trăise o relație de șase ani.

Atac premeditat surprins de camere: a așteptat-o o oră în mașină înainte să o atace

Scenele de o violență extremă s-au derulat aseară, puțin după ora 22, în fața unei pizzerii din satul Bărticești.

Andreea se afla la finalul ultimei sale zile de muncă pe perioada vacanței de vară și se pregătea să se întoarcă la Iași pentru a începe anul patru la Facultatea de Drept.

Fostul ei partener, Dragoș, pompier de profesie, a venit la fața locului și a stat parcat aproximativ o oră, așteptând momentul în care tânăra a ieșit din local.

Imaginile înregistrate de o cameră de supraveghere din zonă arată cum individul a coborât brusc din autoturism și s-a năpustit asupra fetei, aplicându-i multiple lovituri de cuțit.

„Deodată s-a auzit un răcnet și au început toți câinii să latre. Băiatul meu a fugit la poartă și a văzut sânge pe gardul vecinului. Când am ieșit, fata era căzută acolo, plină de sânge. Camerele au surprins momentul la și 23, iar noi am ieșit la și 31. El a fost parcat aici aproximativ o oră, a așteptat-o, apoi a coborât și a înjunghiat-o de foarte multe ori” spune o martoră, potrivit Observator.

Mărturiile sfâșietoare ale părinților: „O manipula, îi spunea că nu poate trăi fără ea”

Deși echipajul medical sosit de urgență prin apel la 112 a transportat victima la spitalul din Roman, medicii au fost nevoiți să declare decesul din cauza rănilor de o gravitate extremă.

Părinții tinerei povestesc că cei doi formau un cuplu încă din perioada liceului, însă Andreea pusese capăt relației de șase ani în urmă cu trei luni, moment din care au început amenințările.

„A venit la noi în casă, am dat noroc cu el, a dormit sub acoperișul nostru, nu am știut ce are în cap. Fata spunea că nu-i este frică de el, că nu o bate.”

„Dar din iunie o manipula, era extrem de gelos și nu-i permitea să vorbească cu nimeni. În ultimul timp o amenința, îi ieșea mereu în cale și îi repeta că nu poate să trăiască fără ea.”

Agresorul s-a sinucis într-o pădure: anchetă deschisă de Parchetul Militar

După comiterea faptei sângeroase, atacatorul a abandonat victima pe trotuar și a fugit într-o pădure din apropierea localității.

Forțele de ordine mobilizate în zonă l-au găsit ulterior pe tânărul de 25 de ani fără suflare, acesta luându-și viața la scurt timp după crimă. Având în vedere calitatea de pompier militar a agresorului, dosarul a fost preluat de un procuror militar care cercetează întreaga dinamică a evenimentelor.