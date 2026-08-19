Tânără de 29 de ani, ucisă de urs la o zi după ce se logodise. Iubitul a privit neputincios tragedia

Tragedie cumplită pentru un cuplu care își făcea planuri de viitor. O tânără de 29 de ani a fost ucisă de un urs după ce animalul a scos-o din cortul în care campase, în timp ce logodnicul ei era de față. Cei doi își făcuseră planuri de căsătorie cu doar o zi înainte de tragedie.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală și preluate de Daily Mail, tragedia s-a petrecut într-o zonă de camping din satul Artybash, în apropierea lacului Teletskoye. Cei doi se aflau în cort în momentul în care, în jurul orei 1:00, animalul s-a apropiat și a scos-o cu forța pe tânără din cort.

Tânără de doar 29 de ani, ucisă de urs în Rusia

În încercarea de a o salva pe tânără, mai multe persoane aflate în apropiere au intervenit pentru a îndepărta animalul. Nici focurile de armă trase de polițiști și paznici nu ar fi reușit însă să-l facă să renunțe. Ursul a continuat să târască victima, ajungând cu aceasta dincolo de râul Biya.

Logodnicul femeii a asistat la întreaga scenă și ar fi rămas în stare de șoc. Potrivit mărturiei unui martor, animalul ar fi început ulterior să acopere trupul victimei cu pământ.

Cine era tânăra atacată de urs

Snezhana Korolyova, originară din regiunea Novosibirsk, era jurist și lucra pentru Ministerul pentru Situații de Urgență din Rusia. În perioada în care s-a produs tragedia, în zona satului Artybash ar fi fost văzuți aproximativ 20 de urși.

Prezența animalelor fusese semnalată și înainte de atac. O localnică a povestit că sora sa ar fi întâlnit un urs cu o noapte înainte de tragedie. Femeia ar fi reușit să se adăpostească într-o construcție din apropiere, în timp ce un șofer care trecea prin zonă a încercat să alunge animalul folosind farurile mașinii.

Autoritățile au impus restricții după atacul mortal

După atacul în care tânăra și-a pierdut viața, autoritățile locale au instituit o perioadă de alertă care se întinde pe zece zile. În acest interval, turiștilor le este interzis să campeze în pădure sau pe malul lacului. Animalul care ar fi atacat-o pe Snezhana Korolyova este în continuare căutat.

Un reprezentant al Societății raionale a Vânătorilor și Pescarilor din Mayminsky a pus atacul și pe seama creșterii populației de urși și a reducerii perioadei de vânătoare. Acesta susține că lipsa hranei, inclusiv a nucilor, ar fi determinat animalele să se apropie tot mai mult de zonele locuite.

Procuratura din Republica Altai a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs atacul.