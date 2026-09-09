Delicatesa românească recunoscută de Europa. A primit protecție oficială din partea UE

De-a lungul României există nenumărate produse tradiționale delicioase iar unul dintre acestea a reușit recent să cucerească Europa. Este vorba despre brânza frământată de Teaca, care a primit acum recunoaștere europeană.

Brânza este acum protejată în Uniunea Europeană Foto: Facebook

Delicioasa brânză frământată de Teaca se bucură acum de recunoaștere europeană după ce Comisia Europeană a aprobat, chiar în cursul zilei de miercuri, înscrierea acestui produs în registrul indicațiilor geografice protejate (IGP). Brânza este preparată din lapte de vacă crud și nepasteurizat.

În plus, acest sortiment de brânză este emblematic datorită formei sale ovale sau chiar și neregulate. Pentru a prepara brânza, sunt folosite mai multe procedee specifice de închegare, dospire, maturare, sărare și, după cum sugerează și numele, frământare.

Brânza românească care a cucerit Europa

„Gust românesc recunoscut în Europa! Comisia a aprobat adăugarea în registrul indicaţiilor geografice protejate (IGP) a produsului „Brânză frământată de Teaca" din România”, a scris pe Facebook Comisia Europeană în România.

„Această brânză are formă ovală sau rotundă neregulată, și greutate de aproximativ 0,4 - 2 kg; forma și greutatea bucăților este dată de vezica naturală de porc în care brânza frământată este ambalată”, mai menționează instituția în postarea făcută.

În comerț, brânza frământată de Teaca se poate găsi și feliată, iar gustul ei este acum nu doar apreciat, ci și protejat de-a lungul Uniunii Europene.

Și alte 13 preparate românești mai sunt protejate în Europa

Desigur, acest sortiment de brânză nu este singurul produs din România protejat în Uniunea Europeană. În total, există 13 astfel de produse, cum ar fi „salinatele de Turda”, un produs afumat și uscat din carne de porc, pita de Pecica, plăcinta dobrogeană, telemeaua de Sibiu, cârnații de Pleșcoi și scrumbia de Dunăre afumată.

De asemenea, pe lista produselor protejate în Uniunea Europeană se mai numără și novacul afumat din Țara Bârsei, telemeaua de Ibănești, salamul de Sibiu, magiunul de prune de Topoloveni, cașcavalul de Săveni, salata cu icre de știucă de Tulcea și, nu în ultimul rând, salata cu icre de crap.