Vrei o curte plină de flori, dar fără efort? Plantele care aproape că se îngrijesc singure

Toți cei care locuiesc la curte își doresc să aibă un spațiu cât mai frumos, plin de flori spectaculoase. Cu toate acestea, efortul de care este nevoie pentru a îngriji o curte cu adevărat superbă este unul considerabil, iar acest lucru descurajează mulți oameni. Din fericire, există unele plante superbe care nu au nevoie de prea multă atenție din partea oamenilor.

Dacă ne dorim o curte cu adevărat superbă, nu este nevoie să petrecem ore întregi în fiecare zi având grijă de flori. Există unele plante care vor înflori de-a lungul anului și care nu au nevoie de prea multă atenție din partea oamenilor pentru a se dezvolta armonios.

Potrivit express.co.uk, Ryan, un grădinar britanic cunoscut în mediul online pentru contul său de pe TikTok, Ryan’s English Garden, spune care sunt plantele perfecte la care putem apela.

Cătușnică

Cunoscută mult mai bine după numele de „iarba măței”, această plantă nu are nevoie de prea multă atenție din partea oamenilor. Ryan o descrie ca fiind „o plantă perenă frumoasă, îndrăgită de polenizatori, care continuă să înflorească chiar dacă uiți să o uzi.”

Sedum

Cunoscută în țara noastră și ca „iarbă grasă”, sedum este o altă alegere perfectă pentru grădină. „Toamna produce flori roz superbe, care sunt îndrăgite de polenizatori”, spune Ryan.

Valeriană roșie

Această plantă nu numai că are un aspect estetic superb, dar nu are nevoie de prea multă atenție din partea oamenilor și rezistă bine în fața secetei.

„Produce spice frumoase, roz, și este extrem de rezistentă la secetă”, explică Ryan.

Ciulin albastru

De asemenea, dacă ne dorim o curte cu adevărat spectaculoasă, putem planta și ciulin albastru. Această floare este, potrivit expertului, una dintre cele mai rezistente de pe glob.

„Are niște flori albastre, țepoase, absolut spectaculoase. Planta aceasta este atât de ușor de îngrijit, încât probabil ar supraviețui chiar și unei apocalipse nucleare”, spune Ryan.

Bunghișor

Nu în ultimul rând, dacă ne dorim o floare care chiar nu va avea nevoie deloc de atenție din partea noastră, putem apela la bunghișor.

„Planteaz-o pur și simplu, uită de ea și va înflori toată vara”, spune expertul.