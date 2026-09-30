7 sate din România care par desprinse din Elveția. Locul spectaculos unde soarele „răsare de două ori”

România ascunde sate în care pajiștile verzi, munții spectaculoși și casele tradiționale creează peisaje care pot aminti de celebrele așezări alpine din Elveția.

De la Bucovina până în Transilvania, șapte localități ies în evidență prin peisaj, arhitectură și tradițiile pe care încă le păstrează.

Șapte sate din România care seamănă cu localități din Elveția. Peisajele te lasă fără suflare. Foto: captură YouTube - CernoSol

Topul a fost realizat de un vlogger român care a vizitat fiecare sat în parte și a explicat într-un video pe canalul său de Youtube ce face fiecare sat să fie special și la ce merită să fii atent dacă ajungi acolo.

7. Ciocănești, Suceava

La aproximativ 20 de kilometri de Vatra Dornei se află satul Ciocănești, un sat imposibil de confundat. Fațadele caselor sunt decorate cu motive geometrice și florale inspirate din tradiția ouălor încondeiate.

Peisajul montan, pajiștile și liniștea îl apropie de imaginea satelor alpine, însă arhitectura viu colorată îi oferă o identitate proprie. Materialul îl descrie drept un adevărat „muzeu în aer liber”, în care tradiția continuă să facă parte din viața localnicilor.

Foto: captură YouTube - CenoSol

6. Șirnea, Brașov

Șirnea se află la poalele Munților Piatra Craiului și este prezentat în material drept primul sat turistic declarat oficial în România. Casele tradiționale, gardurile, fânul și munții care înconjoară localitatea creează imaginea unui cătun alpin.

Farmecul acestui sat vine mai ales din caracterul rural păstrat și din apropierea de Piatra Craiului, care îl transformă într-un punct potrivit pentru drumeții.

Nu în ultimul rând, obiceiurile locului, precum „Măsura Laptelui” sau „Focul lui Șumedru”, sunt evenimente anuale importante, care se păstrează cu sfințenie de către localnici și la care iau parte turiști veniți din toate colțurile lumii.

Foto: captură YouTube - CenoSol

5. Pleșa, Suceava

Unul dintre cele mai puțin cunoscute locuri din top este Pleșa, un sat din Bucovina, cu o puternică moștenire poloneză. Așezarea se află într-o zonă înaltă, cu pajiști și panorame largi asupra împrejurimilor, iar peisajele îți taie pur și simplu răsuflarea.

Comunitatea și-a păstrat limba, tradițiile și credința catolică, astfel că Pleșa combină peisajul bucovinean cu o identitate culturală aparte.

Foto: captură YouTube - CenoSol

4. Sibiel, Sibiu

Sibiel impresionează prin pajiști verzi, livezile, turmele de oi și casele tradiționale din Mărginimea Sibiului.

Atracția culturală importantă a satului este Muzeul de Icoane pe Sticlă, despre care materialul precizează că adăpostește peste 700 de piese. Combinația dintre peisajul rural și patrimoniul local îl transformă într-unul dintre cele mai interesante sate din clasament.

Foto: captură YouTube - CenoSol

3. Viscri, Brașov

Viscri este probabil cel mai cunoscut nume al topului. Satul săsesc este renumit pentru casele sale tradiționale, porțile masive din lemn și biserica fortificată inclusă în patrimoniul UNESCO.

Peisajul îngrijit și arhitectura conservată sunt motivele pentru care Viscri este comparat în material cu așezările din Europa Centrală.

Desigur, Viscri a devenit cunoscut mai ales după ce Prințul Charles, acum Regele Charles al III-lea, a cumpărat aici o locuință și a vizitat satul de mai multe ori. Mai mult, a investit în renovarea caselor vecinilor săi din sat.

Foto: captură YouTube - CenoSol

2. Măgura, Brașov

Între Piatra Craiului și Bucegi, la peste 1000 de metri altitudine, Măgura oferă unul dintre cele mai spectaculoase peisaje ale top-ului.

Pajiștile întinse, casele răsfirate și munții din fundal pot crea impresia unui peisaj din Alpi. În material, satul este comparat direct cu regiunea elvețiană Berner Oberland.

Foto: captură YouTube - CenoSol

1. Rimetea, Alba

Pe primul loc este pus satul Rimetea, din județul Alba, aflat la poalele Pietrei Secuiului. Satul este remarcat pentru casele sale albe cu obloane verzi, străzile îngrijite și spectaculosul masiv calcaros care domină întreaga așezare.

Cea mai mare curiozitate este însă fenomenul pentru care Rimetea este cunoscută drept locul unde soarele „răsare de două ori”. Relieful Pietrei Secuiului face ca, privit din anumite zone ale satului, soarele să apară deasupra orizontului, să fie apoi ascuns de munte și să redevină vizibil.

Este detaliul care îi oferă Rimetei primul loc în acest top, alături de arhitectura bine conservată și peisajul spectaculos al Munților Trascău.

Cele șapte sate sunt diferite, dar au în comun peisajele montane superbe, liniștea locului și arhitectura tradițională. Ciocănești, Șirnea, Pleșa, Viscri, Măgura și Rimetea arată că pentru o atmosferă care amintește de satele alpine nu este nevoie neapărat de o vacanță în Elveția.