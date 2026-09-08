Este cea mai veche casă de locuit din România. Are o istorie de peste 600 de ani. Unde se află

De-a lungul țării noastre există nenumărate structuri vechi chiar și de mii de ani, care atrag vizitatori din întreaga lume. Însă, nu mulți români și-ar imagina că există o proprietate veche de sute de ani care este folosită chiar și în ziua de azi. Cu toate acestea, ea este cea mai veche casă din întreaga țară!

Casa are o vechime de peste 600 de ani Foto: patrimoniu.sibiu.ro

Nu mulți oameni știu faptul că cea mai veche casă din România în care se locuiește în continuare se află în Sibiu și este veche de aproximativ 600 de ani. Această locuință a fost construită în secolul al XIV-lea și se află pe strada Avram Iancu, la numărul 16.

Cunoscută în Sibiu drept „Casa Böbel”, proprietatea se află în apropiere de Piața Mare a orașului, iar întreaga stradă pe care se află casa este una dintre cele mai vechi din Sibiu. Inițial, aici locuiau meșteri bogați, iar, mai târziu, nobilii orașului.

Această casă a fost construită cu 600 de ani în urmă

Casa Böbel a aparținut, la început, unui meșteșugar sau negustor înstărit din Sibiu. Însă, potrivit informațiilor de la patrimoniu.sibiu.ro, singurul proprietar din perioada timpurie a casei al cărui nume este cunoscut este Neugeborn, care a trăit în secolul al XV-lea.

Mult mai târziu, în anul 1850, Johann Böbel (1824-1887) devine proprietarul casei, iar numele său este folosit și astăzi pentru proprietate. El era starostele breslei brutarilor, iar după moartea sa, casa va fi deținută de Alois Gerzer, Franz Reissenberger, Julius Steiger, iar, după Primul Război Mondial, de avocatul David Samson.

Este cea mai veche casă încă locuită în România

Vinăria Böbel a funcționat aici până la finalul secolului al XIX-lea, iar apoi, în 1919 s-a deschis un atelier de lăcătuşerie, urmat de o legătorie pentru cărți și, pentru scurt timp, tipografia „Oastea Domnului”.

Octavian L. Veștemean cumpără casa în 1941, iar apoi mută în interiorul ei „Prima Fabrică Română de Ștampile”. În 1949, proprietarul a donat statului tipografia, motiv pentru care casa din Sibiu nu a fost naționalizată.