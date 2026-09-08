 Gustarea care îți poate accelera metabolismul. Este simplă, sănătoasă și ușor de preparat
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Gustarea care îți poate accelera metabolismul. Este simplă, sănătoasă și ușor de preparat

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Un stil de viață sănătos este mult mai simplu și mai accesibil decât avem impresia. Iar, pentru a ne susține metabolismul, nu este nevoie să luăm constant suplimente și să ne modificăm complet dieta. Chiar și o simplă gustare poate avea un efect masiv asupra metabolismului, atunci când este consumată în mod regulat.

Este gustarea perfectă pentru metabolism
Este gustarea perfectă pentru metabolism Foto: Adobe Stock

Atunci când vine vorba despre metabolism, cei mai mulți oameni se gândesc la faptul că acesta controlează cât de repede arde organismul nostru calorii. Însă, procesele metabolice sunt mult mai complexe și includ toate modalitățile prin care corpul convertește hrana în energia crucială pentru organele interne.

Iar atunci când vine vorba despre gustări sănătoase care ne vor ajuta să avem un metabolism cât mai eficient, experții spun că este important să servim alimente care conțin proteine, fibre și nutrienți. Din acest motiv, un bol cu brânză proaspătă și fructe de pădure poate fi alegerea perfectă!

Este gustarea perfectă pentru metabolism

Unul dintre motivele pentru care această gustare este atât de sănătoasă este faptul că are un nivel ridicat de proteine.

„Proteinele contribuie la menținerea masei musculare și la sinteza proteinelor musculare, în timp ce fibrele din fructele de pădure oferă senzația de sațietate, cu un aport caloric redus”, explică medicul Leslie Bonci, potrivit EatingWell.

Proteinele au, de asemenea, un alt avantaj atunci când vine vorba despre metabolism. De fiecare dată când sunt consumate, organismul consumă energie pentru a digera alimentele, a absorbi nutrienții și a-i procesa în așa fel încât aceștia să poată fi utilizați sau depozitați. Acest proces este cunoscut sub denumirea de efect termic al alimentelor, iar organismul folosește mai multă energie pentru a procesa proteinele decât carbohidrații sau grăsimile.

Fibrele și proteinele sunt cruciale pentru metabolism

„Proteinele susțin masa musculară, cresc consumul de energie datorită efectului lor termic mai ridicat și sporesc senzația de sațietate”, spune și medicul Janhavi Virkar.

Mai mult decât atât, fructele de pădure ne ajută să consumăm fibre și antioxidanți, iar partea cea mai bună este faptul că această gustare nu conține zahăr.

„Combinarea fructelor de pădure bogate în antioxidanți cu brânza de vaci creează o combinație puternică pentru sănătatea metabolică, fără zaharuri adăugate”, explică medicul Caroline Cerise.

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