 Bifezi «Nu sunt robot»? Atenție, poate ascunde o capcană periculoasă a hackerilor
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Bifezi «Nu sunt robot»? Atenție, poate ascunde o capcană periculoasă a hackerilor

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Pare un simplu test prin care trebuie să demonstrezi că nu ești robot, dar poate fi începutul unui atac cibernetic. Prin metoda ClickFix, hackerii îi păcălesc pe utilizatori, inclusiv pe copii și adolescenți, să execute singuri pașii care pot compromite un calculator.

Cum te păcălesc hackerii
Cum te păcălesc hackerii Foto: Freepik

 Atacatorii creează o situație care pare normală: o pagină le cere utilizatorilor să bifeze că „nu sunt roboți”, să rezolve o verificare sau să repare o eroare. Apoi, victima este ghidată să copieze și să ruleze o comandă, fără să își dea seama că aceasta poate instala un program periculos pe calculator. Microsoft descrie ClickFix drept o tehnică de inginerie socială prin care utilizatorul este manipulat să pornească singur procesul de infectare.

„Ursul păcălit de vulpe”: cum funcționează capcana

Experții își îndreaptă atenția către copii și adolescenți și le atrag atenția asupra metodei ClickFix, prin care atacatorii îi pot determina să își compromită singuri dispozitivele. Utilizatorul primește un mesaj care pare legitim: trebuie să rezolve o problemă, să repare o eroare sau să confirme că este o persoană reală și nu un robot. În spatele acestei aparențe se află însă capcana. De exemplu, pe ecran poate apărea o căsuță de tip „Nu sunt robot” sau o verificare care îi cere utilizatorului să urmeze câțiva pași.

În anumite variante, un cod este introdus automat în memoria temporară a calculatorului, iar victima este apoi convinsă să îl copieze și să îl ruleze, fără să știe că acesta poate instala un program periculos. Microsoft și agențiile de securitate cibernetică au documentat folosirea unor astfel de comenzi pentru descărcarea și executarea unor programe periculoase. 

Experții spun că aici este cheia metodei: atacatorul nu încearcă neapărat să treacă direct de sistemele de protecție, ci îl convinge pe utilizator să facă singur ceea ce hackerul are nevoie. Metoda este prezentată, în campania „Basme cu tâlc digital”, prin povestea „ursului păcălit de vulpe”, pentru a-i ajuta pe copii și adolescenți să înțeleagă mai ușor mecanismul manipulării online.

Cum recunoaștem capcana și ce trebuie să facem

Specialiștii recomandă ca utilizatorii să nu urmeze instrucțiuni primite de la pagini sau mesaje necunoscute, mai ales atunci când li se cere să copieze un text, să deschidă o fereastră a calculatorului sau să ruleze o comandă. În cazul metodei ClickFix, tocmai aceste acțiuni aparent banale pot duce la instalarea unui program periculos pe dispozitiv. „Una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac utilizatorii este că urmează orbește instrucțiunile unei pagini doar pentru că aceasta pare de încredere.

Faptul că vedem un design familiar, un logo cunoscut sau un mesaj care ne spune că trebuie să rezolvăm rapid o problemă nu înseamnă că pagina este sigură. În cazul acestor atacuri, tocmai asta încearcă hackerii să obțină: să ne grăbească și să ne facă să acționăm fără să mai verificăm. Dacă o pagină ne cere să copiem un text, să deschidem o fereastră a calculatorului sau să rulăm o comandă, trebuie să ne oprim și să ne întrebăm de ce ni se cere acest lucru.

Mai ales copiii și adolescenții ar trebui să ceară ajutorul unui adult atunci când întâlnesc astfel de situații și să nu execute niciodată o comandă pe care nu o înțeleg", a declarat Radu Stănescu, expert în securitate cibernetică. În cazul în care utilizatorul a urmat deja pașii și suspectează că dispozitivul a fost compromis, este recomandată oprirea activității pe acel dispozitiv și solicitarea ajutorului unui adult, al departamentului IT sau al unui specialist în securitate cibernetică. 

Ce pot fura hackerii după ce intră în dispozitiv

După ce utilizatorul urmează pașii indicați de atacator, consecințele pot fi mai serioase decât simpla instalare a unui program nedorit. În funcție de tipul de malware folosit, hackerii pot încerca să fure parole și date de acces, să obțină informații salvate pe dispozitiv sau să păstreze accesul la calculator pentru atacuri ulterioare.

Pentru copii și adolescenți, riscul este cu atât mai important cu cât pe telefoane și calculatoare pot fi salvate conturi de social media, fotografii, conversații sau date de acces la diverse platforme. Tocmai de aceea, experții recomandă ca orice mesaj sau pagină care solicită acțiuni neobișnuite să fie tratată cu prudență, chiar dacă pare că vine de la un serviciu cunoscut.

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