 Hackerul român căutat de americani pentru atacuri la NASA, prins la Sinaia. Cum își ascundea identitatea
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Hackerul român căutat de americani pentru atacuri la NASA, prins la Sinaia. Cum își ascundea identitatea

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Un celebru infractor cibernetic condamnat în Statele Unite a fost capturat pe Valea Prahovei, după ce agenții de la Rutieră au descoperit mecanismul secret prin care își schimba numerele auto în mers.

Hackerul român căutat de SUA pentru atacuri la NASA, prins la Sinaia/ sursa Unsplash
Hackerul român căutat de SUA pentru atacuri la NASA, prins la Sinaia/ sursa Unsplash

Urmărit ani la rând de autoritățile americane după ce a compromis peste un milion de calculatoare din întreaga lume, inclusiv servere ale NASA, un hacker român de 42 de ani a fost capturat la Sinaia în urma unui control în trafic.

Bărbatul, cunoscut în mediul online sub pseudonimul „Virus”, a atras atenția polițiștilor după ce a circulat cu plăcuțe false de Corp Diplomatic, montate pe un mecanism rotativ acționat din interiorul mașinii, potrivit Observator.

Trucul inspirat din filmele de acțiune: dispozitivul secret de pe mașină

Totul a început în momentul în care agenții de la Poliția Rutieră au observat plăcuțele albastre specifice Corpului Diplomatic și au efectuat o verificare rapidă în baza de date.

Numărul a reieșit fals, iar alerta a fost transmisă imediat în sistemul centralizat, un echipaj radar oprind autoturismul în trafic la Sinaia.

La inspectarea vehiculului, polițiștii au descoperit un mecanism rotativ ingenios instalat pe suportul plăcuței, capabil să rotească numărul fals cu o altă plăcuță ascunsă în interior.

Identitate falsă  și antecedente grave în Statele Unite

Pe lângă sistemul ilegal montat pe mașină, șoferul avea dreptul de a conduce suspendat și a prezentat la control o carte de identitate falsă cu însemnele statului italian.

Verificările amănunțite au scos la iveală adevărata sa identitate, hackerul „Virus”, condamnat în SUA la trei ani de închisoare pentru crearea unei infrastructuri globale folosite la infectarea a peste un milion de calculatoare cu programe de tip malware.

Bărbatul a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis, conducerea unui autovehicul cu numere false de înmatriculare și fals privind identitatea.

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