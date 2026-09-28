 Ingredientul banal care face minuni pentru cuptor. Scapi rapid de grăsimea și petele arse
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Ingredientul banal care face minuni pentru cuptor. Scapi rapid de grăsimea și petele arse

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Cu toții știm cât de dificil este să curățăm eficient cuptorul. Mulți dintre noi apelăm la produse scumpe din comerț sau doar ne mulțumim cu o curățenie superficială, fără să știm că există metode foarte simple care ne vor ajuta să scăpăm de această problemă.

Cuptorul poate fi curățat foarte ușor
Cuptorul poate fi curățat foarte ușor Foto: Shutterstock

De multe ori, alegem să amânăm pe cât mai mult posibil curățarea cuptorului, deoarece știm precis cât de dificilă este. Cu toate acestea, potrivit express.co.uk, există metode simple la care putem apela și care ne vor scăpa de ani întregi de grăsime acumulată în interiorul cuptorului.

Chiar dacă magazinele sunt pline de produse chimice destul de scumpe, avem la dispoziție și metode naturale mult mai ieftine, pe care le putem folosi oricând. Iar, în mod normal, dacă folosim un truc anume, cuptorul va fi complet curat în cel mult zece minute.

Trucul simplu care te ajută să cureți cuptorul

Mai precis, potrivit unui sfat oferit în mediul online, pentru a curăța rapid cuptorul putem folosi carbonat de sodiu, cunoscut și ca sodă de rufe. Această substanță naturală nu este utilă numai atunci când spălăm haine și prosoape, dar și pentru curățarea cuptorului.

„Pulverizați baza cuptorului și ușa, presărați soda într-un strat destul de subțire, apoi pulverizați din nou pentru a obține o pastă umedă, dar groasă. Lăsați-o să acționeze peste noapte, apoi îndepărtați mizeria maronie pe care o veți găsi”, spune Jo, care folosește acest truc pentru a curăța cuptorul.

Petele vor dispărea rapid

Soda de rufe este foarte alcalină, ceea ce înseamnă că este extrem de eficientă în îndepărtarea grăsimii, a uleiurilor și a petelor arse de pe cuptor.

Practic, ea este o alternativă naturală la produsele chimice pentru curățarea cuptorului, însă acționează rapid pentru a îndepărta petele dificile și este mai ușor de șters. Tot ce trebuie să facem este să presărăm o cantitate generoasă de sodă de rufe sub formă de pulbere în cuptor și să o lăsăm să acționeze timp de cel puțin 10–30 de minute.

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