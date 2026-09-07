 Fetița de nici 2 ani, găsită singură printre mașini fusese lăsată în grija surorii sale de 4 ani
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Fetița de nici 2 ani, găsită singură printre mașini fusese lăsată în grija surorii sale de 4 ani

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Șoferii din București s-au trezit în mijlocul unei situații șocante după ce o fetiță de numai doi ani a început să rătăcească singură printre mașini. Ea a fost salvată în ultima clipă de un tânăr motociclist, iar mama copilei s-a ales deja cu dosar penal.

Incidentul s-a produs pe Șoseaua Mihai Bravu
Incidentul s-a produs pe Șoseaua Mihai Bravu Foto: captură Facebook

Copila în vârstă de numai doi ani a ajuns în grija bunicilor, în timp ce mama ei are acum dosar penal. Incidentul s-a petrecut pe Șoseaua Mihai Bravu, unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din Capitală. La numai câteva ore după ce situația a ajuns în atenția autorităților, mama fetiței a fost identificată.

Ajunsă în fața anchetatorilor, femeia în vârstă de 28 de ani a spus că o lăsase pe cea mică la joacă în parc, alături de sora ei de numai patru ani. Potrivit femeii, după câteva minute, fetița mai mare s-a întors singură, iar mama ei a pornit imediat în căutarea celuilalt copil. Însă, fetița de numai doi ani ar fi fost adusă înapoi de un motociclist.

Fetițele au ajuns în grija bunicilor

Cu toate acestea, potrivit informațiilor de la observatornews.ro, martorii spun că femeia ar fi fost distrasă de telefonul mobil. În plus, ea s-ar fi aflat și sub influența unor substanțe interzise. Cu toate acestea, anchetatorii nu au confirmat aceste informații.

În cele din urmă, fetița și sora ei mai mare au ajuns în grija bunicilor iar mama ei s-a ales cu dosar penal. Polițiștii au anunțat DGASPC, iar mamei i s-a recomandat un control psihiatric.

Mama fetiței are acum dosar penal

După ce a salvat-o pe cea mică dintre mașini, motociclistul a pornit în căutarea părinților ei. Mama fetei se afla la numai câțiva metri distanță, iar internauții din toată țara l-au felicitat pe motociclist pentru gestul său.

„Felicitări domnului motociclist pentru intervenție! Având în vedere filmarea și faptul că minorul a fost găsit fără supraveghere părintească pe banda nr. 1 a unui drum public circulat intens, ar trebui sesizat DGASPC, Protecția Copilului, pentru o anchetă socială privind condițiile în care este crescut acel copil foarte mic și implicarea părinților în creșterea lui”, a scris un internaut.

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