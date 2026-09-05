Imagini care îți taie respirația! Un copil de nici 2 ani, singur în mijlocul traficului din București. Un motociclist a intervenit

Șoferii din București s-au trezit cu un copil pe mijlocul străzii. Imaginile au fost surprinse de un participant la trafic. Fetița a profitat de neatenția mamei și a fugit de lângă ea, ajungând pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din Capitală.

Copil de nici 2 ani, salvat de un motociclist din calea mașinilor. Foto: captură Facebook Baducu Dan

Din fericire, un bărbat aflat pe scuter s-a oprit în dreptul copilului, l-a luat în brațe și a plecat în căutarea mamei. Potrivit martorilor, femeia stătea pe telefon, timp în care fetița a ajuns pe prima banda a drumului, pe Șoseaua Mihai Bravu din București.

Copil ajuns în fața mașinilor, pe un bulevard din Capitală

Imaginile surprinse de un participant la trafic îți taie pur și simplu respirația. O fetiță de nici doi ani a ajuns pe rima bandă de pe Șoseaua Mihai Bravu din Capitală, moment în care a fost observată de un bărbat aflat pe scuter.

Videoclipul a ajuns viral pe rețelele de socializare. Pe imagini se vede cum bărbatul se dă jos de pe scuter, o ia în brațe și merge să îi caute părinții. Câțiva metri mai departe era chiar mama fetiței, care nu realizase în ce pericol era copilul ei. Martorii susțin că aceasta era distrasă de telefonul mobil.

Revoltă după publicarea imaginilor

Imaginile au fost publicate pe grupul de Facebook dedicat motocicliștilor, numit „Suflete Pe Două Roți”. Acolo, utilizatorii l-au felicitat pe bărbat pentru gestul său și s-au revoltat împotriva mamei fetiței.

„Felicitări domnului motociclist pentru intervenție! Având în vedere filmarea și faptul că minorul a fost găsit fără supraveghere părintească pe banda nr. 1 a unui drum public circulat intens, ar trebui sesizat DGASPC, Protecția Copilului, pentru o anchetă socială privind condițiile în care este crescut acel copil foarte mic și implicarea părinților în creșterea lui”, a scris cineva în secțiunea de comentarii.

Altcineva subliniază gravitatea situației. „Ăsta-i caz de decădere din drepturi”. Între timp, un alt părinte susține că nu ar trebui ca mama să fie condamnată, deoarece a trecut printr-un episod similar cu copilul său.

„Felicitări băiatului care a intervenit! Cât despre cei care se grăbesc să arunce cu roșii și să sugereze decăderea din drepturi, n-am aceeași părere. Am pățit și noi ca părinți ceva similar, pe o stradă puțin circulată: eu am crezut că stă copilul cu soția și am plecat să duc gunoiul. Soția a crezut că e cu mine copilul, dar el a venit după mine ieșind în stradă. Un șofer a oprit și a claxonat”, spune un părinte pe Facebook.