Scene șocante în Constanța: doi copii au traversat calea ferată printre bariere, cu doar câteva secunde înainte să treacă trenul

Imagini cu un puternic impact emoțional au fost surprinse de camerele de supraveghere în localitatea Valu lui Traian din județul Constanța, unde doi copii aflați pe biciclete au traversat calea ferată printre barierele lăsate.

Foto: Captură CFR Constanța

O fracțiune de secundă a făcut diferența între viață și moarte pentru cei doi minori care au ignorat barierele coborâte și semnalele de avertizare, trecând cu bicicletele pe șine chiar înainte ca un tren de mare viteză să spulbere totul în cale.

Doi copii au forțat barierele, alți doi s-au oprit la timp

Incidentul a avut loc la o trecere la nivel cu calea ferată din comuna Valu lui Traian, județul Constanța, unde un grup format din patru copii se deplasa pe biciclete.

În momentul în care sistemul automat de siguranță a coborât barierele pentru a anunța apropierea garniturii, doi dintre minori au oprit imediat pe marginea drumului.

Ceilalți doi bicicliști au ignorat complet semnalele acustice și vizuale, strecurându-se printre barierele lăsate și traversând șinele cu doar câteva clipe înainte ca trenul să măture zona respectivă. Din fericire, ambii au reușit să ajungă pe celălalt sens fără a fi loviți.

Avertismentul CFR

Reprezentanții Companiei Naționale CFR au atras atenția asupra pericolului extrem reprezentat de traversarea căii ferate prin locuri nepermise sau cu barierele coborâte.

Pe tronsonul respectiv, viteza maximă atinsă de trenuri poate ajunge la 140 km/h, situație în care oprirea la timp este imposibilă, chiar și în eventualitatea în care mecanicul de locomotivă observă obstacolul pe șine.

sursa CFR Infrastructura Constanta

Nu sunt singurele imagini care arată cât de periculoasă poate fi traversarea căii ferate

Un incident similar, de această dată în cazul unor șoferi, a avut loc recent în București. Mai multe mașini au rămas blocate între semibariere la o trecere de cale ferată din zona Petricani, după ce conducătorii auto au încercat să traverseze în momentul în care barierele erau coborâte.

Situația a fost surprinsă de camerele de supraveghere, iar imaginile au fost transmise Poliției de către CFR.

Cazul arată că ignorarea semnalelor de avertizare poate pune în pericol nu doar pietonii și bicicliștii, ci și șoferii. În apropierea unui tren, câteva secunde pot face diferența între o sperietură și o tragedie.