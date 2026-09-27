Miros misterios într-un avion spre Hawaii. Șapte membri ai echipajului au acuzat greață și dureri de cap. Ce s-a întâmplat după aterizare

Un incident neobișnuit a avut loc la bordul unui avion care zbura din Los Angeles către Honolulu. Șapte însoțitori de bord au avut nevoie de evaluare medicală după ce, în timpul cursei, a fost sesizat un miros de origine necunoscută. Membrii echipajului au acuzat, printre altele, greață și dureri de cap.

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Incidentul s-a produs joi, 24 septembrie, la bordul zborului Alaska Airlines 803, operat de Hawaiian Airlines, pe ruta Los Angeles – Honolulu, potrivit informațiilor citate de presa locală și de publicația People.

Mirosul a fost observat în timpul zborului, iar ulterior mai mulți membri ai echipajului au început să se simtă rău. Nu există, deocamdată, o explicație oficială privind originea mirosului și nici confirmarea că acesta a provocat în mod direct simptomele raportate.

Șapte însoțitori de bord, evaluați după aterizare

După sosirea aeronavei în Honolulu, echipele de intervenție au fost solicitate la Terminalul 1 al Aeroportului Internațional Daniel K. Inouye.

Serviciile medicale de urgență din Honolulu, împreună cu alte echipe de intervenție, au ajuns la aeroport în jurul orei locale 12:30.

Șapte însoțitori de bord ai Hawaiian Airlines au fost evaluați de personalul medical. Aceștia au raportat simptome precum greață și dureri de cap.

Potrivit informațiilor transmise de serviciile de urgență, membrii echipajului nu au necesitat transportul la spital după evaluare.

252 de pasageri se aflau la bord

Hawaiian Airlines a precizat că aeronava, un Airbus A330, a ajuns la Honolulu fără incidente.

La bord se aflau 252 de pasageri și nouă membri ai echipajului. Compania aeriană a transmis că niciun pasager nu a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incidentului.

„Șapte însoțitori de bord au fost evaluați de personalul medical și ulterior au fost lăsați să plece”, a transmis compania, potrivit informațiilor citate în materialul inițial.

Compania a subliniat că siguranța reprezintă o prioritate și a mulțumit echipelor medicale care au intervenit la aeroport.

Aeronava urma să fie inspectată

După incident, avionul urma să fie supus unei verificări înainte de a reveni în serviciu.

Deocamdată, nu se știe ce a generat mirosul observat în timpul zborului. De asemenea, nu a fost stabilit dacă mirosul a fost responsabil pentru starea de rău reclamată de cei șapte membri ai echipajului.

Faptul că aeronava urma să fie inspectată face parte din măsurile luate după incident, însă nu reprezintă o confirmare a unei defecțiuni sau a unei anumite surse a mirosului.

Un caz asemănător, raportat cu câteva zile înainte

Incidentul din zborul către Hawaii are loc la scurt timp după un caz similar raportat la bordul unui avion Air Canada.

Pe 18 septembrie, o aeronavă care zbura de la Washington, D.C., către Montreal a întâmpinat o situație în care echipajul a raportat un miros puternic. Potrivit informațiilor citate de AirLive, problema ar fi putut avea legătură cu toaleta aeronavei sau cu o posibilă scurgere din sistemul de colectare a deșeurilor.

Avionul se afla deasupra orașului Philadelphia când echipajul a semnalat situația. Ulterior, mirosul ar fi devenit suficient de puternic pentru a provoca senzație de greață, iar vaporii sau fumul ar fi ajuns și în cabina piloților.

Aeronava a continuat zborul și a aterizat la Montreal după o cursă de aproximativ o oră și 46 de minute.

În cazul zborului către Honolulu, însă, originea mirosului rămâne deocamdată necunoscută, iar investigațiile și verificările aeronavei sunt necesare pentru stabilirea cauzei.