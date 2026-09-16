A zburat pe aripa avionului la 97 de ani! Betty Bromage a stabilit două recorduri mondiale

Betty Bromage (97 de ani) a demonstrat că vârsta este doar un număr! Britanica și-a doborât propriul record pentru cea mai în vârstă femeie care a stat pe aripa unui avion în timpul zborului și a obținut un nou titlu mondial după ce aeronava a făcut o buclă completă în aer, în timp ce ea stătea cu capul în jos.

Betty Bromage și-a descoperit această pasiune în urmă cu un deceniu Foto: Guinness World Records

Pe 4 august, pe un aerodrom din Cirencester, Marea Britanie, Betty a urcat pe aripa unui avion pentru a strânge bani pentru o organizație caritabilă. Ea a stabilit ambele recorduri mondiale la vârsta de 97 de ani și 123 de zile.

Primul record îl obținuse în 2022, când, la 93 de ani, devenise cea mai în vârstă femeie care a stat pe aripa unui avion în timpul zborului. La aproape un secol de viață, Betty nu dă semne că ar vrea să încetinească ritmul.

Betty Bromage: „Rudele mă cred nebună!”

Foto: Guinness World Records

Dragostea ei pentru senzații tari a început după ce, în urmă cu un deceniu, s-a mutat la un azil și a simțit că are nevoie de o schimbare. Ideea i-a venit după ce l-a văzut pe prezentatorul TV Ben Fogle ajutând persoane cu dizabilități să urce pe un munte. „M-am gândit: «Ei bine, aș putea face și eu ceva diferit»”, a povestit Betty pentru Cartea Recordurilor Guinness.

Așa a ajuns să urce pe aripa unui avion în timpul zborului. De atunci, a repetat experiența de mai multe ori, de fiecare dată pentru a strânge bani pentru organizații caritabile. De această dată, fondurile obținute au fost donate organizației Cheltenham Gloucester Hospitals Charity.

Familia ei nu a fost tocmai încântată când a aflat despre noua sa pasiune. „Rudele mele cred că sunt nebună!”, a spus Betty. I-a fost greu să-și convingă fiul și nora să-i accepte decizia, însă aceștia au ajuns să o susțină și să o încurajeze la fiecare pas. Betty a încercat și alte provocări.

La 90 de ani, s-a dat cu tiroliana în Snowdonia, iar ulterior a încercat și coborârea în rapel de pe stâncă. Iar când vine vorba despre viitor, Betty nu exclude o nouă aventură. „Oamenii spun că voi fi aici până la 100 de ani. Nu vreau să fiu aici până la 100 de ani, dar dacă voi fi, voi urca iar pe aripa unui avion”, a promis ea.