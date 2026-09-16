 A zburat pe aripa avionului la 97 de ani! Betty Bromage a stabilit două recorduri mondiale
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

A zburat pe aripa avionului la 97 de ani! Betty Bromage a stabilit două recorduri mondiale

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Betty Bromage (97 de ani) a demonstrat că vârsta este doar un număr! Britanica și-a doborât propriul record pentru cea mai în vârstă femeie care a stat pe aripa unui avion în timpul zborului și a obținut un nou titlu mondial după ce aeronava a făcut o buclă completă în aer, în timp ce ea stătea cu capul în jos.

Betty Bromage și-a descoperit această pasiune în urmă cu un deceniu
Betty Bromage și-a descoperit această pasiune în urmă cu un deceniu Foto: Guinness World Records

Pe 4 august, pe un aerodrom din Cirencester, Marea Britanie, Betty a urcat pe aripa unui avion pentru a strânge bani pentru o organizație caritabilă. Ea a stabilit ambele recorduri mondiale la vârsta de 97 de ani și 123 de zile.

Primul record îl obținuse în 2022, când, la 93 de ani, devenise cea mai în vârstă femeie care a stat pe aripa unui avion în timpul zborului. La aproape un secol de viață, Betty nu dă semne că ar vrea să încetinească ritmul.

Betty Bromage: „Rudele mă cred nebună!”

image
Foto: Guinness World Records

Dragostea ei pentru senzații tari a început după ce, în urmă cu un deceniu, s-a mutat la un azil și a simțit că are nevoie de o schimbare. Ideea i-a venit după ce l-a văzut pe prezentatorul TV Ben Fogle ajutând persoane cu dizabilități să urce pe un munte. „M-am gândit: «Ei bine, aș putea face și eu ceva diferit»”, a povestit Betty pentru Cartea Recordurilor Guinness.

Așa a ajuns să urce pe aripa unui avion în timpul zborului. De atunci, a repetat experiența de mai multe ori, de fiecare dată pentru a strânge bani pentru organizații caritabile. De această dată, fondurile obținute au fost donate organizației Cheltenham Gloucester Hospitals Charity.

Familia ei nu a fost tocmai încântată când a aflat despre noua sa pasiune. „Rudele mele cred că sunt nebună!”, a spus Betty. I-a fost greu să-și convingă fiul și nora să-i accepte decizia, însă aceștia au ajuns să o susțină și să o încurajeze la fiecare pas. Betty a încercat și alte provocări.

La 90 de ani, s-a dat cu tiroliana în Snowdonia, iar ulterior a încercat și coborârea în rapel de pe stâncă. Iar când vine vorba despre viitor, Betty nu exclude o nouă aventură. „Oamenii spun că voi fi aici până la 100 de ani. Nu vreau să fiu aici până la 100 de ani, dar dacă voi fi, voi urca iar pe aripa unui avion”, a promis ea.

Ghid de cumpărături

cub gina pistol png
#Exclusiv Click!
Ce mănâncă Gina Pistol într-o zi? „Vreau să îmbătrânesc frumos și sănătos”. Cât a ajuns să cântărească soția lui Smiley? Vedete românești
madalina apostol (1) jpg
Mădălina Apostol, ultimele ore înainte de tragedie. Ce spune familia la care locuia Vedete românești
image
„Nu fi dobitoc, ia-ți pastilele”. Tănasă (AUR), scandal în ședința în care s-a aprobat trimiterea a 20 de militari români la comandamentul pentru Ucraina adevarul.ro
image
Scene indecente pe acoperișul unui bloc din Oradea. Poliția îi caută pe cei doi protagoniști adevarul.ro

Parteneri

image
Gigi Becali are două variante bombă de antrenor la FCSB dacă Baciu nu bate la Craiova. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Probleme cu pensiile la 3 milioane de români. 75% primesc mai puţin decât trebuie observatornews.ro
image
Leul s-a prăbușit, dar afacerea cu vinuri a lui Mugur Isărescu a prosperat: Veniturile au ajuns la 57 milioane de lei www.antena3.ro
image
Ciprian Ciucu anunță că PNL nu poate asigura o majoritate pentru Siegfried Mureșan dacă va fi nominalizat de Nicușor Dan. Ciucu susține și că PSD-ului îi lipsesc „20-22 de voturi, cu tot cu voturile UDMR” și că ar negocia cu AUR. Nici PNL nu exclude „voturi conjuncturale” de la AUR pentru trecerea unui guvern www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ultimul rămas-bun pentru Mădălina Apostol. Trupul neînsuflețit a fost depus la capelă. Nick Rădoi și cei doi băieți ai ei, răpuși de durere www.wowbiz.ro
image
Monica Gabor, devastată după moartea prietenei sale, Mădălina Apostol: „Purta în tăcere o povară greu de înțeles” www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea as.ro
image
Vârsta de pensionare a femeilor crește din nou. Cum se modifică pragul în fiecare an până în 2035 playtech.ro
image
Îl vor neapărat pe Cîrjan și sunt gata să vină cu o ofertă pe care Dinamo să n-o poată refuza! Detalii din interior www.fanatik.ro
image
Apelul misterios care poate RĂSTURNA ANCHETA morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și ce i s-a găsit în buzunar www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
"Eu sau fiul tău!", o nouă criză a furioasei Regina Camilla, cauzată de consumul de alcool. Îi cere lui Charles imposibilul okmagazine.ro
image
Transpirată, cu păr pe picioare, dar în ținută Gucci! Fanii au reacționat la naturalețea artistei okmagazine.ro
image
#Istoria Bizanțului
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor” historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce nu și-au recuperat romanii tezaurele îngropate? historia.ro
Pensionari discută cu reprezentanții presei și oficialii Caselor de Pensii de care aparțin privind recalcularea pensiei, în București. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Șeful Casei de Pensii, reacție după recalcularea greșită: „Salutare și un praz verde!” Național
Dorin Ioniță jpg
Telefonul care ridică noi semne de întrebare în cazul morții generalului Dorin Ioniță. Ce traseu a schimbat înainte de tragedie și ce avea în buzunar Național
fabrică jpg
Americanii investesc 25 de milioane de dolari într-o fabrică istorică din România. Ce vor produce aici Național
sex pe bloc jpg
VideoScene deocheate pe acoperișul unui bloc din Oradea. Totul s-a întâmplat lângă un parc plin de copii Național
Viorel Oarza jpg
Mister în cazul boxerului din Iași găsit împușcat într-o pădure. Apropiații nu cred în varianta sinuciderii Național
pui delfin jpg
Număr record de delfini morți pe litoralul românesc în această vară. Experții sunt îngrijorați Național
bani
Românii vor putea economisi pentru pensie ca americanii. Ce este CEI și cum funcționează Național
A zecea ediție a Karpatia Horse Show (foto: Ștefan Stoica și Diana Grigoriu)
Karpatia Horse Show 2026 pe Domeniul Cantacuzino: tradiție ecvestră și renașterea unui simbol arhitectural Fapt divers
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net