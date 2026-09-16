Americanii investesc 25 de milioane de dolari într-o fabrică istorică din România. Ce vor produce aici

O companie din SUA investește 25 de milioane de dolari pentru a relansa producția la Uzina Mecanică Sadu. Parteneriatul aduce tehnologie nouă, zeci de milioane de euro din chirii și noi locuri de muncă, readucând combinatul istoric din Târgu Jiu în circuitul industriei de apărare.

Ce produc americanii într-o fabrică din județul Gorj Foto: Pexels

Uzina istorică din județul Gorj intră într-o nouă etapă de dezvoltare strategică în urma semnării unui acord internațional major. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a confirmat parafarea contractului dintre Uzina Mecanică Sadu și compania americană US Ballistic (USBL), marcând revenirea capacităților industriale autohtone în circuitul de securitate al Alianței Nord-Atlantice.

Investiție de 25 de milioane de dolari, transfer de tehnologie și noi locuri de muncă

Proiectul prevede o infuzie de capital de 25 de milioane de dolari eșalonată pe parcursul următorilor cinci ani, având ca obiectiv principal fabricarea de muniție standard NATO de calibrul 155 mm. Pe lângă liniile de producție, parteneriatul aduce un transfer esențial de tehnologie care va rămâne la Târgu Jiu pentru a consolida capacitatea industrială pe termen lung.

Planul de afaceri vizează totodată dezvoltarea forței de muncă locale și reabilitarea bazei materiale a uzinei.

Compania americană estimează că va recruta aproximativ 150 de angajați în primii doi ani, urmând ca schema de personal să se extindă treptat pe parcursul următorilor patru ani.

În paralel, proiectul aduce lucrări majore de infrastructură în interiorul UM Sadu, unde vor fi complet modernizate căile de acces, magaziile și rețelele de utilități, toate aceste îmbunătățiri rămânând definitiv în proprietatea societății românești.

UM Sadu securizează 20 de milioane de euro din chirie

Compania americană USBL va achita către UM Sadu o chirie de aproximativ 20 de milioane de euro pe un interval de zece ani, prima tranșă anuală urmând să fie plătită integral în avans.

Evoluția proiectului reprezintă rezultatul unui efort guvernamental început în mandatele anterioare, după cum a subliniat oficialul de la Apărare:

„Compania americană USBL va produce aici muniția NATO de 155 mm, un salt imens de tehnologie și de ambiție pentru UM Sadu. O preocupare începută de când eram la ministerul Economiei, continuată cu determinare de colegul meu Irineu Darău, a ajuns la bun sfârșit astăzi. Sadu revine acolo unde îi este locul: în industria de apărare a României”, a conchis Radu Miruță.

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