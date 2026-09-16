 Românii vor putea economisi pentru pensie ca americanii. Ce este CEI și cum funcționează
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Românii vor putea economisi pentru pensie ca americanii. Ce este CEI și cum funcționează

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Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a aprobat un raport preliminar pentru un proiect de lege care vizează introducerea Conturilor de Economii și Investiții (CEI) pentru pensii. Sistemul este unul creat după modelul american. Cum funcționează.

Românii vor putea economisi ca americanii.
Românii vor putea economisi ca americanii. Foto: Shutterstock

CEI reprezintă un instrument financiar asemănător cu celebrele conturi 401(k) și IRA (Individual Retirement Account) din SUA. Proiectul vine în completarea Pilonului II, III și pensiilor ocupaționale. Aceasta urmează să fie supusă votului final în plen, iar dacă va fi adoptată, legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Românii vor putea economisi pe model american

Inițial denumirea a fost de Conturi Individuale de Investiții pentru Pensii (CIIP), după care instrumentul financiar a fost redenumit „Conturile Individuale de Investiții pentru Viitor (CIIV)”. Ulterior, în consulare cu Ministerul Finanțelor și ASF, s-a stabilit ca acest nou model să poarte denumirea de Conturi de Economii și de Investiții (CEI), nume ce a fost și adoptat, conform profit.ro.

Proiectul a fost inițiat de PNL și USR, cu susținere din partea PSD, AUR, UDMR și deputaților neafiliați. El a fost adoptat înainte de vacanța parlamentară de senatori și a intrat într-un timp scurt în dezbaterea comisiilor de specialitate. 

„Pentru cine nu știe, conturile acestea sunt probabil cel mai de succes plan privat de pensie din lume. Sunt unul dintre motivele pentru care piețele financiare americane au ajuns să fie extrem de puternice. Și au permis la milioane de americani să devină investitori economisind pentru pensie prin bursă”, arăta unul dintre inițiatori, deputatul USR Claudiu Năsui.

Cum funcționează

Orice persoană fizică poate deschide unul sau mai multe conturi, astfel că oamenii vor avea posibilitatea să investească în titluri de pe piața de capital și vor putea opta pentru un regim fiscal aplicabil contribuțiilor, și anume deductibilitate cu impozitare la retragere, respectiv fără deductibilitate și fără impozitare la retragere, mai precizează sursa menționată.

De asemenea, inițiatorii arată că este un instrument flexibil, prin care fiecare român poate economisi pentru pensie investind pe piața de capital, așa cum își dorește. Contribuțiile sunt voluntare, iar titularul contului 

Câștigurile din investiții (câștiguri de valoare, dividende, dobânzi/cupoane) vor fi integral neimpozitate. Aceste contribuții nu se amestecă în bugetul de stat, iar beneficiarul alege unde să investească: acțiuni, obligațiuni, ETF-uri etc. Retragerile au loc la momentul pensionării, dacă nu intervin situații speciale.

Totuși, există anumite restricții: nu se pot face investiții în instrumente financiare derivate, cu excepția celor utilizate pentru replicarea indicilor sau pentru acoperirea riscurilor (hedging).

Ce avantaje sunt

Veniturile și câștigurile de capital realizate în CEI vor fi scutite de impozit și contribuții sociale. Nu se includ în baza de calcul al impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii pe perioada deținerii contului. Și dividentele încasate în conturile CEI sunt scutite de impozit. 

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