Pensiile ar putea crește din nou în 2027. Câți bani ar putea primi pensionarii după doi ani de înghețare a majorărilor

De la 1 ianuarie 2027, pensiile ar urma să fie majorate din nou, potrivit mecanismului prevăzut de noua lege a pensiilor. Valoarea Punctului de Referință (VPR) a fost menținută la 81 de lei în 2025 și 2026, însă actualizarea ar trebui reluată anul viitor.

Cât ar trebui să crească pensiile de la 1 ianuarie 2027 Foto: arhiva Click!

Creșterea va depinde de formula din lege, de inflație și de evoluția salariilor, dar și de modul în care autoritățile vor include această cheltuială în bugetul pentru 2027.

Cum se calculează pensia

Potrivit Legii nr. 360/2023, pensia se calculează prin înmulțirea numărului total de puncte realizate cu VPR.

VPR a fost stabilit la 81 de lei în momentul intrării în vigoare a legii. De exemplu, un pensionar cu 40 de puncte are o pensie calculată astfel: 40 × 81 = 3.240 de lei.

Dacă VPR crește, iar numărul de puncte rămâne același, crește proporțional și pensia.

De ce VPR a rămas la 81 de lei

Legea prevedea inițial actualizarea anuală a VPR în luna ianuarie. Formula ia în calcul rata medie anuală a inflației + 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Mecanismul nu a fost aplicat în 2025, când VPR a fost menținut la 81 de lei prin OUG nr. 156/2024. Aceeași valoare a fost păstrată și în 2026, prin Legea nr. 141/2025.

Astfel, VPR a rămas neschimbat timp de doi ani.

Ce se întâmplă în 2027

În forma actuală a legislației, mecanismul de actualizare ar urma să fie reluat în 2027.

Procentul nu este însă stabilit în acest moment. El va rezulta din formula legală, în funcție de indicatorii economici definitivi, potrivit adevărul.ro.

În spațiul public au fost vehiculate estimări de 7-8%, dar acestea nu reprezintă o majorare oficială.

Dacă majorarea ar fi de 7%, VPR ar ajunge la aproximativ 86,67 lei, iar la o creștere de 8%, la aproximativ 87,48 lei.

Cât ar putea crește pensiile

Dacă VPR ar crește cu 7%, un pensionar cu 20 de puncte ar ajunge la aproximativ 1.733 de lei, unul cu 30 de puncte la 2.600 de lei, iar pentru 40 și 50 de puncte s-ar ajunge la aproximativ 3.467, respectiv 4.334 de lei.

Acestea sunt doar calcule orientative. Suma efectivă depinde de numărul de puncte al fiecărui pensionar și de valoarea VPR stabilită pentru 2027.

Indexarea nu este încă garantată

Deși legea prevede reluarea indexării în 2027, situația din ultimii doi ani arată că mecanismul poate fi modificat printr-un nou act normativ.

În plus, aplicarea majorării depinde și de bugetul pentru anul viitor. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că nu există un impediment din partea Bruxelles-ului pentru indexarea pensiilor, problema fiind găsirea resurselor necesare în bugetul pe 2027.

Prin urmare, în acest moment se știe că VPR este de 81 de lei și că legea prevede reluarea indexării în 2027, însă procentul final al majorării și suma pe care o va primi fiecare pensionar nu sunt încă stabilite.