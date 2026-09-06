Un român din Scoția dezvăluie cum poți primi bani de la statul britanic. „A fost o lacună în lege”

Andrei, este un român care locuiește în Glasgow, Scoția și povestește puțin despre sistemul din Marea Britanie. Vloggerul Cosmin Avram este cel care l-a vizitat, pentru a putea afla mai multe detalii despre cum arată viața unui român într-o țară în care statul te ajută cu bani.

Glasgow, Scoția. Foto: visitscotland.com

Când un străin se mută în Marea Britanie, acesta are nevoie de un loc de muncă. În ciuda problemelor birocratice pe care le are țara, statul vine în ajutorul celor care vor să se mute și să muncească acolo.

Cum arată viața în Marea Britanie când vrei să o iei de la zero

Andrei, românul mutat în Scoția, a dezvăluit că pentru a avea un loc de muncă acolo îți trebuie un cont la bancă. Ca să ai cont la bancă îți trebuie un loc în care să locuiești, iar ca să poți locui undeva îți trebuie un loc de muncă. Deși este un cerc vicios și pare imposibil de realizat, acesta a mărturisit că statul lucrează să rezolve această problemă.

Când s-a mutat în Marea Britanie, Andrei a primit cazare gratuită din partea companiei la care era angajat, dar nu toată lumea are acest noroc. El a menționat, însă, că sistemul de acolo este permisiv și există o problemă cu persoanele care stau pe ajutoare sociale. El a dezvăluit și schema prin care străinii reușesc să se pună pe picioare și reușesc să primească bani de la guvern.

În ce condiții primești bani de la stat

Totuși, chestiunea de care mulți profită este legată de studii. Ca să studiezi, statul îți oferă bani. Funcționează ca un împrumut, iar suma trebuie să fie dată înapoi după finalizarea studiilor. Ulterior, ca student, ai mai multe beneficii, printre care reducerile la transport.

În acest fel, mulți străini au profitat de acest lucru, deoarece statul a avut probleme în ceea ce privește evidența celor care sunt în facultate, care au terminat și care și-au găsit loc de muncă în Marea Britanie și în privința celor care au terminat, au plecat din țară și n-au mai înapoiat banii.

„A fost o lacună în lege, pe care nu doar românii, ce multe naționalități au profitat, dar majoritatea erau români (...) Și oamenii se duceau la facultate doar pe hârtie, pentru beneficiile respective și mai și lucrau în același timp. Guvernul și-a dat seama de asta la un moment dat, și băncile la fel, și s-a închis oarecum această portiță și nu se mai poate exploata din punctul ăsta de vedere”, a declarat Andrei, în vlogul lui Cosmin Avram.

Ce prețuri sunt în supermarketuri

Vloggerul Cosmin Avram a intrat și într-un supermarket Lidl pentru a vedea ce prețuri există. Un kilogram de ceapă costă 0,69 de lire, adică aproximativ 4,22 lei. O caserolă de căpșuni se vinde cu 4 lire, adică aproximativ 24,46 de lei.

Un kilogram și jumătate de nectarine costă 3 lire, undeva la 18,28 de lei, un pepene galben costă 1,69 de lire (10,33 lei), iar 400 de grame de ciuperci costă 1,29 lire, adică circa 7,89 lei. Vinetele sunt 6 lei kilogramul, varza 5,44 lei kilogramul, 1,5 kilograme de morcov este circa 4,83 lei.

Vloggerul a mers mai departe și a văzut cum 240 de grame de somon costă puțin peste 30 de lei, iar 6 bucăți de carne de porc sunt puțin peste 36 de lei. Un pui gata făcut, ce trebuie doar încălzit, la aproape 800 de grame costă 5 lire, puțin peste 30 de lei, aproape 2 kilograme de pui crud costă undeva la 30 de lei, iar 400 de grame de carne tocată de porc costă aproape 23 de lei.