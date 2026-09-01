Unde sunt cele mai mici pensii din România. Care este diferența dintre primul și ultimul loc

Datele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) pentru luna iulie, cea mai recentă lună cu informații oficiale, conturează o imagine clară a diferențelor economice acumulate în România de-a lungul deceniilor.

Unde sunt cele mai mici pensii Foto: Shutterstock

Pensia medie din fiecare județ reflectă veniturile obținute în perioada de activitate, durata contribuțiilor și specificul economiei locale, elemente care continuă să influențeze nivelul veniturilor actuale ale pensionarilor.

Diferențele semnificative între orașe

Potrivit unei analize Adevărul, Botoșani are cea mai mică pensie medie din țară, 2.229 de lei, urmat de Vrancea și Vaslui, cu valori apropiate. În Botoșani, pensia medie este cu 592 de lei sub media națională, adică cu aproximativ 21% mai mică. Diferențele reflectă nivelurile salariale mai reduse și contribuțiile mai mici acumulate în perioada de activitate.

În partea superioară a clasamentului se află județe cu tradiție industrială puternică. Hunedoara are cea mai mare pensie medie din țară, 3.494 de lei, urmat de Brașov, cu 3.330 de lei, și Gorj, cu 3.312 lei. Constanța, Galați, Prahova și Argeș se mențin și ele peste pragul de 3.000 de lei. Aceste județe au beneficiat, timp de decenii, de industrii mari, locuri de muncă stabile și salarii peste media națională, ceea ce a generat contribuții consistente la sistemul public de pensii.

Hunedoara este exemplul cel mai concret: deși economia locală s-a restrâns puternic după 1990, pensiile actuale rămân ridicate datorită veniturilor și duratei de contribuție din perioada industrială.

Situația în Capitală

Bucureștiul reprezintă o excepție majoră. Cele șase sectoare însumează 466.811 pensionari, iar pensia medie ajunge la 3.581 de lei, cu 760 de lei peste media națională. Diferențele interne sunt însă semnificative: Sectorul 1 depășește pragul de 4.000 de lei, în timp ce Sectorul 5 se oprește la 3.089 de lei. Nivelul ridicat al pensiilor din Capitală reflectă concentrarea activităților economice cu venituri peste media națională.

Bucureștiul concentrează peste 1,6 miliarde de lei pe lună, adică aproape 13% din totalul național. Capitala se remarcă astfel nu doar prin pensii mari, ci și prin volumul uriaș de bani distribuit lunar.

Numărul pensionarilor la nivel național

La nivel național, în iulie existau 4.573.268 de pensionari, iar valoarea totală a drepturilor de pensie ajungea la 12,9 miliarde de lei. Un județ cu pensii medii ridicate nu este neapărat și cel care generează cele mai mari cheltuieli totale, deoarece numărul de pensionari influențează decisiv distribuția banilor.

Prahova ilustrează perfect această situație: deși pensia medie este mai mică decât în Hunedoara sau Brașov, județul are cel mai mare număr de pensionari, ceea ce duce la o cheltuială lunară de peste 565 de milioane de lei. În topul sumelor totale plătite se mai află Cluj, Brașov, Constanța și Argeș.

Când vor intra pensiile în septembrie

Pensionarii care își primesc veniturile într-un cont bancar trebuie să fie atenți la calendarul din septembrie. În această lună, data obișnuită de plată a pensiilor coincide cu zilele de weekend, astfel că virarea banilor este devansată.

În mod normal, pensiile virate prin sistemul bancar sunt plătite în data de 12 a lunii, însă nu mai târziu de 13. În septembrie 2026, însă, 12 septembrie este sâmbătă, iar 13 septembrie cade duminică

.Prin urmare, pensionarii care primesc banii pe card ar urma să aibă pensia disponibilă începând de vineri, 11 septembrie 2026. Ora la care suma apare efectiv în cont poate fi diferită de la o bancă la alta, în funcție de procesarea tranzacției.

Pentru cei care primesc pensia în numerar, direct de la poștaș, calendarul nu se modifică. Distribuirea banilor se va face în perioada 1-15 septembrie 2026.