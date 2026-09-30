 Fostul iubit al Mădălinei Apostol, probleme cu legea! Ce l-a obligat instanța pe Cătălin Grozavu
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Fostul iubit al Mădălinei Apostol, probleme cu legea! Ce l-a obligat instanța pe Cătălin Grozavu

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cătălin Grozavu revine în atenția publicului după un proces pe care l-a avut pe rolul unei instanțe din București.

madalina apostol catalin grozavu fiica facebook jpg
Foto: Facebook

Cătălin Grozavu, fostul partener al Mădălinei Apostol, a avut probleme în instanță din cauza unor datorii. El și actuala soție au fost dați în judecată de o clinică medicală specializată în conservarea celulelor stem recoltate la naștere, iar judecătorii au decis că cei doi trebuie să achite sumele restante. 

Mai exact, cei doi nu au plătit toate facturile pe care banca de celule stem le-a emis, iar din cauza aceasta instituția a recurs la proces. 

Cătălin Grozavu, proces cu banca de celule stem

Potrivit informațiilor din dosar, clinica s-a adresat instanței pentru recuperarea sumelor prevăzute în contract, după ce acestea nu ar mai fi fost achitate.

În urma ședințelor de judecată, Judecătoria Sectorului 4 din București a admis cererea clinicii și i-a obligat pe cei doi soți să achite atât debitul principal, cât și penalitățile de întârziere și cheltuielile de judecată. 

Cât are de plătit Cătălin Grozavu, în urma procesului

„Admite cererea. Obligă pârâţii (soții Grozavu – n.r.), în solidar, la plata către reclamantă a sumei de 2995,31 lei, reprezentând debit principal, precum şi la plata sumei de 1934,41 lei, reprezentând penalităţi de întârziere. Obligă pârâţii, în solidar, la plata către reclamantă a sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie, conform art. 1031, alin.3 C.proc.civilă. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cerere de apel care se depune la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti”, se arată în pronunțarea definitivă a instanței, în condițiile în care nu a fost atacată de cei doi.

Astfel, suma totală pe care cei doi au fost obligați să o achite depășește 5100 de lei. 

Cătălin Grozavu și Mădălina Apostol au împreună o fiică, iar după moartea mamei, copila a rămas în grija tatălui. 

Ghid de cumpărături

Anca Țurcașiu și partenerul său jpg
Anca Țurcașiu se mută din agitația Capitalei: „Ne-am cumpărat o căsuță cu o curticică” Vedete românești
banner catalin botezatu jpg
#Exclusiv Click!
De ce nu-și face Botezatu iubită, la aproape 60 de ani: „Nu cred că pot să fac asta”. Ritualul pe care îl respectă în fiecare seară Vedete românești
image
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E destul de bine plătit pentru un începător” adevarul.ro
image
Se vinde una dintre cele mai frumoase vile din București, fosta reședință a unui dirijor celebru: cât costă clădirea cu 29 de camere și capelă adevarul.ro

Parteneri

image
El este cel mai vârstnic sportiv olimpic din istoria României! Povestea fabuloasă a „bunicului” Ioan Toman www.fanatik.ro
image
Cât câștigă un român care lucrează pe șantier în Irlanda. Își ia banii în fiecare săptămână observatornews.ro
image
Un bărbat a plecat spre Polinezia, dar barca i s-a stricat pe drum. A rămas pe o insulă timp de 32 de ani. Singur www.antena3.ro
image
Un polițist drogat a fost luat cu ambulanța de la o petrecere deocheată, după ce familia îl dăduse dispărut www.gandul.ro
image
Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt, s-a predat în Elveția. Vlad Bălțățeanu era căutat internațional www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Gheorghe Moldovan şi-a pus capăt zilelor, la 30 de ani, chiar în casa soţiei, cu care se afla în divorţ. Mesajul tulburător as.ro
image
Ce salariu colosal are Siegfried Mureșan și câți bani ar pierde dacă devine premier al României. Votul decisiv are loc astăzi playtech.ro
image
„Toți suntem proști și ne mâncăm între noi!”. Daniel Pancu, discurs manifest despre antrenorii români www.fanatik.ro
image
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Fratele Prințesei Diana explică drama femeilor obișnuite, care prin căsătorie intră în familia regală. ”Este crunt!” okmagazine.ro
image
Letizia sau prințesa Disney Elsa? Îmbrăcată ca o crăiasă a gheții, regina Spaniei a strălucit la dineul de stat okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce rost are, de fapt, sexul? Răspunsuri la o întrebare veche de când lumea historia.ro
image
#Antichitate
Misterul Scutului de la Battersea: o armă pentru un războinic sau o ofrandă pentru zei? historia.ro
Mario Iorgulescu FOTO Instagram Adrian Călin jpg
Mario Iorgulescu, obligat la despăgubiri uriașe. Câți bani îi cere firma de asigurări în instanță Național
avion AnimaWings FB AnimaWings jpg
Vești proaste pentru românii care zboară cu avionul. O companie aeriană suspendă sau anulează mai multe curse în octombrie Național
2147670121 jpg
Greșeala făcută de mulți români în propria curte. Când te poate obliga vecinul să iei măsuri Fapt divers
factura energie istock jpg
Iarna care vine ar putea aduce facturi mai mari. Avertismentul comisarului european pentru energie privind prețurile din sezonul rece Național
Ora de iarna FOTO Shutterstock jpg
Mai trecem la ora de iarnă în 2026? Ce s-a decis cu privire la schimbarea orei Național
captură Youtube CernoSol png
7 sate din România care par desprinse din Elveția. Locul spectaculos unde soarele „răsare de două ori” Fapt divers
Captură de ecran 2026 09 29 232611 png
VideoMotivul pentru care doi vloggeri români părăsesc din nou România. Ce spun despre decizia de a călători prin lume Național
Alimente care scad colesterolul, foto shutterstock jpg
5 alimente de toamnă care nu ar trebui să-ți lipsească din farfurie. Ce beneficii au pentru organism Fapt divers
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net