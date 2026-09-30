Fostul iubit al Mădălinei Apostol, probleme cu legea! Ce l-a obligat instanța pe Cătălin Grozavu

Cătălin Grozavu revine în atenția publicului după un proces pe care l-a avut pe rolul unei instanțe din București.

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Cătălin Grozavu, fostul partener al Mădălinei Apostol, a avut probleme în instanță din cauza unor datorii. El și actuala soție au fost dați în judecată de o clinică medicală specializată în conservarea celulelor stem recoltate la naștere, iar judecătorii au decis că cei doi trebuie să achite sumele restante.

Mai exact, cei doi nu au plătit toate facturile pe care banca de celule stem le-a emis, iar din cauza aceasta instituția a recurs la proces.

Cătălin Grozavu, proces cu banca de celule stem

Potrivit informațiilor din dosar, clinica s-a adresat instanței pentru recuperarea sumelor prevăzute în contract, după ce acestea nu ar mai fi fost achitate.

În urma ședințelor de judecată, Judecătoria Sectorului 4 din București a admis cererea clinicii și i-a obligat pe cei doi soți să achite atât debitul principal, cât și penalitățile de întârziere și cheltuielile de judecată.

Cât are de plătit Cătălin Grozavu, în urma procesului

„Admite cererea. Obligă pârâţii (soții Grozavu – n.r.), în solidar, la plata către reclamantă a sumei de 2995,31 lei, reprezentând debit principal, precum şi la plata sumei de 1934,41 lei, reprezentând penalităţi de întârziere. Obligă pârâţii, în solidar, la plata către reclamantă a sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie, conform art. 1031, alin.3 C.proc.civilă. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cerere de apel care se depune la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti”, se arată în pronunțarea definitivă a instanței, în condițiile în care nu a fost atacată de cei doi.

Astfel, suma totală pe care cei doi au fost obligați să o achite depășește 5100 de lei.

Cătălin Grozavu și Mădălina Apostol au împreună o fiică, iar după moartea mamei, copila a rămas în grija tatălui.