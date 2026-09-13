 Ce probleme legale a avut Mădălina Apostol. Dosarele care au ajuns în instanță
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Ce probleme legale a avut Mădălina Apostol. Dosarele care au ajuns în instanță

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Mădălina Apostol s-a stins din viață la vârsta de 36 de ani, după ce și-ar fi pus capăt zilelor. Informația a fost confirmată în exclusivitate pentru Click!, la scurt timp după apariția veștii tragice. Partenera de viață a lui Nick Rădoi și-ar fi pierdut viața duminică dimineața, în jurul orei 02:00, lăsând în urmă multă durere în rândul familiei și al celor apropiați.

„În acest moment, sunt distrus”a declarat Nick Rădoi, pentru Click!

Mădălina Apostol și Nick Rădoi.
Mădălina Apostol și Nick Rădoi. Foto: click.ro

Moartea Mădălinei Apostol readuce în atenție și episoade mai puțin cunoscute din trecutul său. Printre acestea se numără și un caz de natură juridică care a ajuns în instanță și care i-ar fi adus vedetei o amendă penală.

Cu ce probleme s-a confruntat Mădălina Apostol înainte

Numele Mădălinei Apostol a apărut, de-a lungul anilor, în mai multe contexte controversate, însă unul dintre acestea s-a încheiat în fața magistraților și cu aplicarea unei sancțiuni penale.

Într-unul dintre dosarele în care a apărut numele Mădălinei Apostol, o societate comercială din București a susținut că aceasta nu ar fi respectat anumite obligații contractuale. Nu era însă primul litigiu dintre companie și brunetă, într-un caz anterior firma solicitând despăgubiri în instanță.

Judecătorii au respins însă acțiunea, considerând-o neîntemeiată. Mai mult, instanța a admis parțial cererea Mădălinei Apostol privind cheltuielile de judecată și a obligat societatea să îi achite 5.000 de lei, reprezentând onorariul avocatului.

„Respinge acțiunea ca neîntemeiată. Respinge cererea de chemare în garanție ca rămasă fără obiect. Respinge cererea reclamantei privind cheltuielile de judecată ca neîntemeiată. Admite în parte cererea pârâtei privind cheltuielile de judecată. Obligă reclamanta să plătească pârâtei suma de 5000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocațial”, a decis instanța, în primă fază, potrivit cancan.ro. 

După ce firma a făcut apel, decizia instanței a rămas aceeași, iar Mădălina a ieșit câștigătoare: „Respinge apelul, ca nefondat. Obligă apelanta (firma – n.r.) să achite intimatei suma de 4000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată”.

Dosarul care i-a adus Mădălinei Apostol o amendă penală

Într-un alt dosar, Mădălina Apostol a fost condamnată la plata unei amenzi penale de 3.960 de lei pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Decizia a rămas definitivă după ce nu a fost contestată de Parchet.

„Condamnă pe inculpata APOSTOL MĂDĂLINA-ELENA la pedeapsa amenzii în cuantum de 3.960 lei (180 zile-amendă x 22 lei) pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Atrage atenţia inculpatei Apostol Mădălina-Elena că, în caz de neexecutare cu rea credinţă a pedepsei amenzii, aceasta se înlocuieşte cu pedeapsa închisorii. Obligă pe inculpata Apostol Mădălina-Elena la plata sumei de 450 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii”, este hotărârea care a rămas definitivă după ce nu a fost atacată de Parchet.

De ce s-a sinucis iubita lui Nick Rădoi 

În ultima perioadă, Mădălina Apostol alesese să fie mult mai discretă în ceea ce privește viața personală, iar relația cu Nick Rădoi se desfășura departe de atenția publicului. După tragedie, milionarul a confirmat circumstanțele decesului și a dezvăluit că partenera sa se confrunta cu probleme de sănătate.

„Da, este adevărat! Eu voi ajunge luni. S-a întâmplat acum câteva ore, la 2 dimineața. Eu nu voiam să spun nimic până nu ajung, dar s-a aflat. E adevărat că s-a sinucis. Ea era bolnavă!”, a declarat Nick Rădoi pentru Cancan.ro.

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