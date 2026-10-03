5 vedete care au slăbit 239 de kilograme după ce și-au „tăiat” stomacul: „Lupta nu se termină niciodată!”

Adi Minune, Raluca Bădulescu, Bodo, Ozana Barabancea și Răzvan Popescu s-au subțiat vizibil, după operația de micșorare a stomacului. Au scăpat, în total, de 239 de kilograme, o adevărată lecție de voință. Exclusiv pentru Click!, Răzvan Popescu face dezvăluiri. Iată ce dietă ține, dar și cât de mult îl ajută sportul în lupta cu kilogramele, și care, susține el, nu se va termina, de fapt, niciodată.

1/14 Adi Minune, Raluca Bădulescu, Bodo, Ozana Barabancea și Răzvan Popescu s-au subțiat vizibil, după operațiile de micșorare a stomacului Foto: foto: Facebook

Răzvan Popescu de la Radio ZU a dat jos 55 de kilograme

Realizator și prezentator la Radio ZU, Răzvan Popescu susține că încă duce o luptă cu kilogramele, și la 4 ani de la operația de micșorare a stomacului. Pe atunci, cântărea 138 de kilograme, între timp a dat jos 55 de kilograme. Iată cum se menține, ce alimente a exclus total din meniu, și cât de mult îl ajută sportul:

„Înainte să mă operez toți pe care-i întrebam despre intervenție îmi spuneau că e cea mai bună decizie a vieții lor. Acum, la patru ani distanță, sunt și eu în aceeași gașca. Eu cred că e destul de complicat să te îngrași la loc. Clar se mai aduna câteva kilograme, dar operația e cel mai bun aliat în lupta cu kilogramele.

Pentru că lupta asta nu se termină niciodată e nevoie de atenție permanentă. Ce fac ca să nu am surprize? Evit caloriile inutile, frișca, băuturile cu zahăr. În rest, încerc să mențin un echilibru fară a-mi refuza micile plăceri. Iar sportul e prezent în viața mea, de cel puțin trei ori pe săptămână”, ne-a declarat el, exclusiv pentru Click!

„Maratonul montan de acum 12 ani l-am terminat în genunchi”

Îi place să alerge dimineața, în parc, când nu e foarte multă lume:

„Relația mea cu alergarea a trecut prin toate etapele, de la elevul de gimnaziu pentru care proba de rezistență de la ora de sport era o pedeapsă aproape imposibil de executat, până la maratonul montan, pe care acum mai bine de 12 ani l-am terminat în genunchi. Între timp am găsit echilibrul și tratez alergarea ca pe o terapie. E perioada mea de liniște și am norocul să pot să alerg la niște ore în care parcul este gol, pentru că lumea serioasă are treabă.

Acum alergarea e o chestie firească, nu e nimic ciudat să vezi oameni pe stradă care fac mișcare. Îmi amintesc de anii 90, când o persoană care făcea sport în parc era privită ca un soi de extraterestru”, ne-a mai precizat Răzvan Popescu.

Raluca Bădulescu a reușit să scape de 76 kilograme

Cât o privește pe vedeta tv Raluca Bădulescu, pe care o știți și de la „Bravo, ai stil!” (Kanal D), ea a reușit să scape de 76 de kilograme, după intervenția chirugicală, la care a apelat, în urmă cu 11 ani:

„Doamne ajută, să rămân așa! Covrigii sunt la locul lor, dulciurile, la locul lor, în continuare mănânc ciocolată, în loc să mănânc mâncare. Pentru că eu am avut 125 de kilograme şi 49 kg, cât am acum. Eram bucuroasă cu mine, cum sunt şi acum, pentru că nu este vorba despre cum arăţi.

Dacă știi să te comporţi, dacă trăieşti relaxat, degaji energie bună, atragi oameni mişto în jurul tău. Indiferent că am avut mai multe sau mai puţine kilograme, aceeaşi viaţă am avut-o mereu. Trebuie să ştii să te iubeşti pe tine”, a menționat Raluca Bădulescu, pentru viva.ro

Bodo de la Proconsul, cu 54 de kilograme mai „ușor”

Zilele trecute, Bodo, solistul trupei Proconsul, a postat pe conturile sociale o fotografie în care părea de nerecunoscut, după ce a dat jos 54 de kilograme, în urma operației de micșorare a stomacului:

„A trecut fix un an de la operație astăzi și sunt cu 54 kg mai ușor. Înainte, Lori nu avea loc de mine în oglindă, pentru că eram prea mare. Acum nu prea are, pentru că mă uit des și sunt recunoscător de asemenea schimbare.

Mulțumesc lui Dumnezeu și echipei de medici. Haterii care nu arată cel puțin la fel de bine și care iau medicamente cu pumnul, să se abțină!”, a transmis solistul trupei Proconsul pe Instagram.

„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”

Artistul a apelat la operația chirurgicală în 2025, când acul cântarului îi indica 142 de kilograme și nicio dietă nu-l ajuta să mai slăbească:

„Trebuia să fac mai demult această intervenție. Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața și a fi mai sănătos. Ajunsesem la un prag în care nu puteam să slăbesc și nu voiam ca acest aspect să fie o frustrare pentru mine.

Am apelat la una dintre cele mai bune echipe din Europa. Dânșii sunt din Oradea, dar intervenția am suferit-o la o clinică privată din București. Au nu doar o echipă bună de medici, ci și de psihologi, nutriționiști”, menționa acesta, mulțumit de rezultate.

Manelistul Adi Minune a scăpat de 17 kilograme: „Ajunsesem să mi se oprească respirația în somn”

Celebrul manelist Adrian Minune a slăbit 17 kilograme, după operația de micșorare a stomacului, din 2024. Avea 70 de kilograme, considerat însă mult prea mult pentru statura lui, de numai 1,50 m:

„Eu cred că am făcut-o la timpul potrivit și ajunsesem să mi se oprească respirația în somn și de aceea a fost nevoie să o fac. Eu iubesc mâncarea și n-am vrut să mă operez până nu mi s-a spus că s-ar putea sa mor subit.

După 52 de ani, e bine să-ți trăiești viața. Trăim acum, mâine nu se știe. Ce am astăzi consum, mâine nu se știe, mă refer financiar. Lumea nu mai e cum era, s-a schimbat”, a declarat Adrian Minune în emisiunea „La Măruță”.

Ozana Barabancea a slăbit 37 de kilograme. Cum se menține?

Solista Ozana Barabancea a dezvăluit, la Antena 1, cum își menține silueta, după ce a slăbit 37 de kilograme. A trecut și printr-o operație de micșorare a stomacului, după care, la câțiva ani distanță, medicii i-au montat un inel gastric:

„Patru mese pe zi și foarte important, mâncat din patru în patru ore și fără ciuguleli. Acesta este secretul! Și multă apă. Dar nu depășim patru ore, că nu e bine”. Înainte de operații cântărea 102 kilograme, acum are 65 și o talie de invidiat.