Secretul liniștii lui Jo. Ritualul pe care îl respectă ori de câte ori are timp

Jo se numără printre cântărețele de succes din industria muzicală și recunoaște că, după o perioadă marcată de numeroase schimbări și momente dificile, viața ei a început să se liniștească. Artista are și un ritual pe care îl respectă ori de câte ori timpul îi permite și despre care spune că o ajută să își păstreze echilibrul.

Artista Jo, despre ritualul pe care îl respectă Foto: Arhiva

Ultimii ani au contribuit la succesul răsunător pe care Jo îl are în lumea muzicală, însă viața personală nu a fost lipsită de provocări. După despărțirea de Juno, artista și-a continuat drumul, iar în urmă cu ceva timp s-a afișat în compania noului ei iubit.

Jo nu consideră că 2026 a fost „anul ei”

Deși oamenii din jurul artistei au considerat că 2026 a fost anul în care Jo a cunoscut un succes deosebit, cântăreața are o perspectivă diferită. Vedeta spune că, din punctul ei de vedere, rezultatele pe care le-a obținut au venit în urma unei perioade în care a muncit mai mult ca niciodată.

„Foarte multă lume spunea că ultimul an a fost «anul meu», însă eu nu am simțit-o neapărat așa. Ce am simțit eu cu adevărat a fost că am muncit mult mai mult decât în anii trecuți, iar probabil acest lucru s-a și văzut”, a declarat Jo pentru Spynews.ro.

Jo spune că și-a găsit liniștea sufletească

Totuși, artista recunoaște că, dincolo de carieră și de toate schimbările prin care a trecut, în sufletul ei s-a instalat liniștea. Jo consideră că lucrurile bune care i se întâmplă în prezent sunt și un răspuns la rugăciunile sale și spune că Dumnezeu i-a fost alături în momentele dificile.

„În sfârșit, la mine în suflet este liniște și pace. Cu siguranță, tot ce se întâmplă în viețile noastre este datorită lui Dumnezeu și spun «datorită» pentru că, indiferent că trecem uneori și prin greutăți, toate ne conduc spre a deveni cea mai bună variantă a noastră și spre ceea ce trebuie să se întâmple cu adevărat în viața noastră”, a mai spus cântăreața.

Ritualul pe care Jo îl respectă ori de câte ori are ocazia

Credința ocupă un loc important în viața artistei, iar Jo spune că încearcă să meargă la biserică ori de câte ori programul îi permite. Chiar și atunci când se află în țară pentru concerte, caută un loc în care să se poată retrage și să își găsească liniștea.

„Practic, tot ce simt că îmi face bine. Merg la biserică de fiecare dată când am ocazia, atunci când îmi permite timpul și nu sunt plecată prin țară la concerte. Dar chiar și când sunt plecată, de multe ori găsesc un loc în care să mă retrag. Încerc și reușesc să fac asta. De cele mai multe ori, de fiecare dată am simțit că Dumnezeu mi-a întins o mână în momentele grele. Îl simt pretutindeni lângă mine”, a mai adăugat aceasta.

Jo trăiește o nouă poveste de dragoste

Jo și iubitul ei. Foto: Instagram

Jo pare să traverseze o perioadă frumoasă și pe plan sentimental. Artista s-a afișat recent alături de iubitul ei, în timpul unei vacanțe, iar imaginile publicate pe rețelele sociale i-au surprins pe fani.

Cei doi s-au afișat împreună, inclusiv în timp ce luau masa și se bucurau de momente de tandrețe. Deși este discretă când vine vorba despre viața personală, Jo pare să fie mai deschisă în privința relației sale.