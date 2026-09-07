Jo trăiește din nou fiorii iubirii! Imagini tandre din vacanță alături de noul ei iubit

Jo este din nou fericită pe plan sentimental și nu s-a ferit să le arate fanilor câteva momente din relația sa. Artista a publicat imagini din vacanța petrecută alături de iubitul ei, în care cei doi apar apropiați și afectuoși.

Jo s-a afișat cu noul său iubit Foto: Instagram

JO traversează o perioadă frumoasă atât pe plan sentimental, cât și personal. Artista și-a surprins fanii cu imagini din vacanța petrecută alături de iubitul ei, iar apropierile dintre cei doi nu au trecut neobservate.

JO a lăsat pentru scurt timp discreția deoparte și le-a arătat fanilor câteva momente din viața sa de cuplu.

Aflată în vacanță alături de partenerul ei, cântăreața a publicat imagini în care cei doi apar relaxați și foarte apropiați. Într-unul dintre videoclipuri, artista și iubitul ei iau masa împreună, iar la un moment dat se sărută, semn că relația lor este într-un moment cât se poate de bun.

Cei doi s-au bucurat de timpul petrecut împreună și au profitat din plin de escapada lor. JO l-a filmat pe partenerul ei în timp ce conducea o mașină decapotabilă, iar imaginile publicate pe rețelele sociale au atras rapid atenția fanilor.

Artista, care preferă în general să își păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor, pare acum mult mai deschisă în ceea ce privește relația sa.

1/2 Jo și iubitul său jpeg Foto: Instagram

JO și-a găsit fericirea în brațele iubitului

Imaginile publicate de JO conturează imaginea unui cuplu care se bucură de lucrurile simple și de timpul petrecut împreună. De la momentele de relaxare la masă până la plimbările cu mașina decapotabilă, artista nu s-a ferit să le arate urmăritorilor o parte din povestea sa de iubire.

Deși obișnuiește să fie rezervată când vine vorba despre viața sentimentală, JO pare să fi renunțat, cel puțin de această dată, la discreția care a caracterizat-o. Gesturile tandre și zâmbetele celor doi au fost rapid observate de fanii artistei, care au remarcat cât de bine îi prinde această perioadă.

Artista a slăbit peste 15 kilograme. Cât a durat transformarea prin care a trecut JO

Pe lângă schimbările din viața sentimentală, JO a vorbit și despre transformarea sa fizică. Artista a dezvăluit că procesul de slăbire a fost unul de durată și că a reușit să dea jos mai bine de 15 kilograme. Potrivit mărturisirilor sale pentru Click, întregul proces a durat aproape un an.

JO a povestit că a început să lucreze la silueta sa în luna mai a anului trecut, iar după aproape 12 luni a ajuns la greutatea pe care și-o dorea. În prezent, artista spune că se concentrează mai mult pe tonifiere și pe menținerea rezultatelor obținute