 Unde a fost Andreea Marin în vacanță: „Cea mai bună decizie!”
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Unde a fost Andreea Marin în vacanță: „Cea mai bună decizie!”

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Andreea Marin se bucură din plin de vacanță și a ales să revină într-un loc pe care nu îl mai vizitase de aproape două decenii. Vedeta a ajuns din nou în Mykonos, una dintre cele mai cunoscute insule ale Greciei, iar experiența a determinat-o să vorbească despre motivele pentru care este atât de atașată de această destinație.

Andreea Marin
Andreea Marin Foto: Arhivă

Prezentatoarea a publicat pe Instagram un videoclip în care le-a povestit urmăritorilor săi de ce iubește atât de mult Grecia. Mesajul a fost însoțit de imagini din vacanță, iar Andreea Marin a mărturisit că revenirea în Mykonos a fost alegerea potrivită pentru această perioadă.

„De ce iubesc Grecia?”

Andreea Marin a lansat chiar de la început întrebarea care i-a provocat pe urmăritori să descopere motivele sale personale pentru care revine cu drag în Grecia.

„De ce iubesc Grecia? 🇬🇷 Mai încape îndoială că e o țară de care nu ai cum să nu te îndrăgostești?! Totuși, fiecare are motivele sale, pe ale mele le descoperiți în acest video”, a transmis vedeta.

Pentru ea, vacanța din acest an a avut și o doză importantă de nostalgie. După aproape 20 de ani, Andreea Marin a revenit în Mykonos, iar reîntâlnirea cu insula pare să-i fi confirmat alegerea.

„A fost cea mai bună decizie pentru vacanță”

Vedeta a recunoscut că întoarcerea în Mykonos a reprezentat o decizie inspirată pentru concediul său.

„Am revenit în insula Mykonos după aproape două decenii și a fost cea mai bună decizie pentru vacanță”, a scris Andreea Marin în mesajul publicat pe Instagram.

Postarea sa vine după ce, în această vară, vedeta a împărtășit cu admiratorii și imagini din alte escapade. Andreea Marin este cunoscută pentru pasiunea sa pentru călătorii și pentru felul în care transformă experiențele din vacanțe în momente pe care le împărtășește cu comunitatea sa online.

O împătimită a vacanțelor

Andreea Marin este o adevărată împătimită a vacanțelor. Anul acesta, vedeta s-a mai bucurat și de câteva zile de relaxare pe celebra insulă italiană Capri, unde a profitat din plin de soare, mare și peisajele spectaculoase.

La 51 de ani, Andreea Marin s-a fotografiat în costum de baie, la bordul unei bărci, în apele din jurul insulei Capri. Imaginile publicate pe rețelele de socializare au atras rapid atenția urmăritorilor, mai ales că vedeta afișează o formă fizică de invidiat.

„În caz că vă întrebați, aș vrea, dar nu mai sunt pe mare, ci cu nasul în hârtii și cu ochii pe laptop, la birou. Dar amintirile de săptămâna trecută încă îmi dau o energie pozitivă, așa că trimit imaginile mai departe către voi.

Capri, locul de pe pământ de suflet pentru mine, o insulă parcă ruptă din rai unde am ajuns prima dată acum 18 ani. Merg pe acest tărâm în fiecare an – am văzut atâtea în lume, dar nicăieri nu mă întorc așa, simțindu-mă ca acasă! Și încă mă surprinde, am descoperit și acum locuri-nestemate, nevăzute încă!”

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