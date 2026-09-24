 Geanina Ilieș se delectează cu slănină adusă de tatăl ei. „Îmi place să mănânc gras!”
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VideoGeanina Ilieș se delectează cu slănină adusă de tatăl ei. „Îmi place să mănânc gras!”

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Cine s-ar fi așteptat ca Geanina Ilieș (41 de ani), una dintre cele mai fit apariții din showbiz, să țină în frigider… slănină? Și nu orice fel de slănină, ci una adusă chiar de tatăl ei, ardelean! 

Geanina Ilieș, surpriză totală în frigider! Mănâncă slănină adusă de tata
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Geanina Ilieș, surpriză totală în frigider! Mănâncă slănină adusă de tata Foto: click.ro

Invitată în episodul 6 al podcastului „De Gust cu Dana”, realizat de colega noastră Dana Popa, prezentatoarea și-a deschis frigiderul, a pregătit o salată colorată și a povestit ce mănâncă, cât sport face, dar și despre Patrick, fiul pe care l-a născut la numai 21 de ani și alături de care spune că, practic, a crescut.

Geanina Ilieș are slănină în frigider: „Tata e din Ardeal!” 

În propria bucătărie care îi poartă, de altfel, și numele, Geanina a pregătit pentru „De Gust cu Dana” o salată fresh și colorată, cu avocado, sfeclă roșie, brânză feta, rodie și semințe. Când discuția a ajuns însă la ceea ce mănâncă ea în viața de zi cu zi, vedeta a produs surpriza serii.

În primul rând, mie îmi place să mănânc gras. Am mai spus lucrul ăsta. Uite, acum o să vă spun sincer și vreau să vă și dovedesc: alimentul meu preferat atunci când vreau să mănânc ceva consistent este… slănina!”, a mărturisit Geanina Ilieș la „De Gust cu Dana”.

Și, ca să demonstreze că nu glumește, a scos slănina din frigider.

„Îmi place foarte mult slănina, mai ales că tata este din Ardeal și îmi taie bucățile. Mai tai și eu o ceapă, cu o pâine foarte bună…”, a povestit ea.

Evident, slănina nu reprezintă meniul zilnic al Geaninei. Vedeta spune că mănâncă și pui, pește, salate și își gătește paste integrale. Rodia este una dintre preferatele sale și o combină atât cu preparate dulci, cât și sărate.

Cum se menține în formă: „Merg aproape în fiecare zi la sală”

Dacă în farfurie își permite să se bucure și de alimente mai consistente, Geanina compensează printr-un stil de viață foarte activ. Sportul nu este o pasiune descoperită recent, ci face parte din viața ei încă din copilărie.

Merg aproape în fiecare zi la sală. Mă simt foarte bine după și am o energie foarte bună. Dar să știi că nu este ceva de curând. Eu tot timpul am fost mai sportivă. Am făcut judo, am făcut volei, am jucat fotbal în liceu. Sunt sportivă!”, spune frumoasa vedetă.

Nici nu e de mirare: Geanina a crescut într-o familie numeroasă, cu cinci copii, fiind singura fată între patru băieți.

Pentru ea, însă, silueta și starea de bine nu se reduc la numărul de ore petrecute în sala de fitness.

Cred că trebuie să ne simțim foarte bine în pielea noastră, în primul rând, să mâncăm sănătos, să dormim foarte bine — somnul este foarte important — și să facem sport”, ne învață vedeta.

Mama îi aduce mâncarea caldă prin grădină

Geanina are și un avantaj pe care mulți și l-ar dori: mama sa locuiește chiar vizavi și îi aduce mâncare proaspăt gătită.

Iar când vine vorba despre gustul copilăriei, vedeta nu uită celebra cremă de zahăr ars a mamei sale.

Mama ne făcea cremă de zahăr ars și mâncam toți din oala aia. Ne băteam, efectiv, pe crema de zahăr ars!”, și-a amintit amuzată Geanina.

Mai mult, a recunoscut și mica ei „vină” culinară din copilărie. Întrebată ce mânca pe ascuns, răspunsul a venit imediat: „Mâncam pe ascuns lapte praf!”.

Geanina Ilieș l-a născut pe Patrick la doar 21 de ani: „Am crescut amândoi”

Dincolo de poveștile din bucătărie, unul dintre cele mai emoționante momente ale discuției a venit atunci când Geanina a vorbit despre fiul său, Patrick, care se apropie de 20 de ani.

Prezentatoarea a devenit mamă la numai 21 de ani și spune astăzi că maternitatea timpurie a ajutat-o să se maturizeze.

Am crescut amândoi și atât de mult mă bucur că m-am dezvoltat foarte mult, din toate punctele de vedere, de când l-am născut pe Patrick. M-a făcut mai cerebrală, mai matură. M-am maturizat poate mai repede decât alte persoane de vârsta mea”.

Geanina nu regretă nicio clipă că a devenit mamă atât de devreme.

„L-am avut pe Patrick la 21 de ani. Destul de devreme, dar uite că a fost bine. La 21 de ani… mi-a prins bine. A fost un copil dorit, pentru că eu asta am văzut la mine în familie și îmi doream foarte mult să am mulți copii. Dar uite că m-am oprit la Patrick și face cât zece. Este un copil foarte bun, foarte empatic”, a povestit vedeta la “De Gust cu Dana”.

Patrick gătește singur și nu vrea să trăiască pe banii mamei

Astăzi, Patrick este student în străinătate și, spre bucuria mamei sale, a devenit independent. Geanina spune că fiul ei a învățat să gătească încă de acasă, iar acum se descurcă singur în bucătărie.

Mai mult, în vacanță, tânărul i-a spus mamei sale că nu vrea să stea pe banii ei și s-a angajat ca ghid la Muzeul Copiilor.

În schimb, Patrick nu pare deloc tentat de celebritatea mamei. Nu este fanul aparițiilor în presă sau pe rețelele sociale, iar Geanina îi respectă alegerea. Chiar și atunci când vrea să publice o fotografie cu el, îi cere mai întâi acordul.

Iar dacă, priviți împreună, cei doi ar putea trece mai degrabă drept soră și frate decât mamă și fiu, Geanina Ilieș are poate cea mai frumoasă explicație pentru apropierea dintre ei: au crescut, într-un fel, împreună.

De la mama care încă îi aduce mâncare caldă prin grădină, la tatăl care se asigură că nu-i lipsește slănina ardelenească din frigider și până la Patrick, care astăzi își gătește singur, în bucătăria Geaninei Ilieș fiecare raft pare să ascundă câte o mică poveste de familie.  

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